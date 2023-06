Viajar a Júpiter sin ser astronauta: la propuesta de la NASA para cualquier persona sin preparación

La NASA emprendió una nueva misión que invita a cualquier persona a conocer Júpiter sin ser astronauta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó una nueva misión para todas aquellas personas que sueñan con viajar al Espacio Exterior pero que no son astronautas. La fantasía con conocer otros planetas es algo muy común entre las personas, independientemente de qué tantos conocimientos sobre astronomía tengan. Por esta razón, la agencia lanzó una nueva misión especial para cualquiera que quiera acercarse a Júpiter, que será lanzada en octubre de 2024, para llegar al planeta en 2030.

La NASA trabaja día a día para concretar sus misiones más complejas, como explorar la Luna y descubrir si existe vida en otros planetas. Sin embargo, recientemente crearon un proyecto para acercar a quienes no le dedicaron toda una vida a convertirse en astronautas: podrán enviar su nombre a Júpiter, simplemente llenando un formulario.

A través de esta misión, las personas podrán enviar sus nombres a bordo de una nave llamada Europa Clipper, hasta llegar a Europa, el sexto satélite natural de Júpiter. Dentro de la nave, se insertará un chip con los nombres de todos los que se inscriban. Además, este chip irá acompañado de versos de la poetisa estadounidense Ada Limón, que hablan sobre la naturaleza y los misterios del Espacio.

"Arqueándonos bajo el cielo nocturno teñido de negrura expansiva, señálanoslos planetas que conocemos, fijamos deseos rápidos en las estrellas. Desde la tierra, leemos el cielo como si fuera un libro infalible del universo, experto y evidente. Aún así, hay misterios debajo de nuestro cielo: el canto de la ballena, el pájaro cantor trinando en la rama de un árbol sacudido por el viento", comienza el verso de Limón elegido por la NASA.

Y sigue: "Somos criaturas de asombro constante, curiosas por la belleza, por las hojas y las flores, por el dolor y el placer, por el sol y la sombra. Y no es la oscuridad lo que nos une, no es la fría lejanía del Espacio, sino la ofrenda del agua, cada gota de lluvia. Cada riachuelo, cada pulso, cada vena. Oh, segunda Luna, nosotros también estamos hechos de agua, de mares vastos y tentadores".

Cómo participar del proyecto de la NASA para llevar tu nombre a Júpiter

Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede participar del proyecto, simplemente ingresando en la web de la NASA. Al entrar, se puede leer la invitación: "Únase a la misión y grabe su nombre en la nave espacial Europa Clipper de la NASA mientras viaja 1.800 millones de millas para explorar Europa, un mundo oceánico que puede albergar vida".

El proyecto de la NASA para enviar tu nombre a Júpiter.

Para formar parte, solo se deberá llenar un formulario con datos personales básicos: nombre, apellido, correo electrónico y país de origen. Una vez completados estos datos, se genera una imagen de un papel adentro de la botella, junto con el nombre completo del participante, la fecha de salida de la nave y su fecha de llegada estimada.

Cómo es Europa, la luna de Júpiter

Europa, la luna de Júpiter, despierta una gran fascinación entre los astrónomos. Según los expertos, existen las suficientes pruebas de que existe un océano de agua líquida. Por esta razón, se cree que podría haber vida en el planeta, ya que lo único que para la existencia de vida, solamente se requieren tres cosas: agua líquida, una fuente de energía y compuestos orgánicos para que se produzcan procesos biológicos.

La misión Juice, lanzada en 2022, se encarga de investigar las lunas heladas de Júpiter. Se estima que este equipo llegará a Júpiter en 2029 y que, gracias a él, se rastrearán las partículas neutrales y cargadas energéticamente, con el objetivo de obtener más información sobre este misterioso planeta.