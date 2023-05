Un audio "argentino" en la NASA que se hizo viral, tres ciudades y un misterio: "Te lo firmo, fue acá"

El audio de un supuesto radiotaxi argentino en medio de una caminata espacial de la NASA abrió las especulaciones. Unos días después, tres ciudades comenzaron a pisar fuerte para apoderarse de esa interferencia."Te lo firmo yo. Ese audio vino de acá", aseguró el empleado de una remisería.

"150 de Irigoyen dijiste ¿no?". El audio causó furor en un país deseoso de demostrar omnipresencia. La interferencia de la NASA que se escuchó en la transmisión de una caminata espacial histórica podría haberse emitido desde un radiotaxi argentino. Las dudas persisten y, desde que esa frecuencia salió a la luz, tres ciudades se pelean por ver cuál es la que verdaderamente se queda con la "localía" de este suceso: Berazategui, en la zona sur del Conurbano Bonaerense; Villa Martelli, de zona norte; y Bolívar, ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires.

La interferencia recuerda en algún punto el campeonato mundial obtenido por Argentina en Qatar. Cualquier acontecimiento que ponga al país en primera plana es motivo de orgullo nacional. La euforia de la gente fue lógica teniendo en cuenta que los mismos expertos en espacio exterior se mostraron sorprendidos. "De años de ver caminatas es la primera vez que lo escucho. Para mí fue una sorpresa", expresó en diálogo con El Destape Manuel Mazzanti, el periodista argentino que cubre desde hace 13 años el programa espacial de la NASA y el encargado de filtrar el famoso audio.

Manuel vive en Cabo Cañaveral, una ciudad de Estados Unidos ubicada en el estado de Florida y nada menos que al lado del Centro Espacial Kennedy y la base aérea espacial. Nunca se imaginó que iba a tener tanta repercusión el tuit que publicó pasada la 1.30 de la madrugada del 19 de abril, pero mucho menos creyó lo que estaba escuchando en medio de su cobertura en el marco del lanzamiento de Starship, el cohete más grande de la historia, de SpaceX.

"Había dos astronautas rusos, estaba en el cuarto de mi hotel. Dejé el stream de fondo en la computadora mientras hacía otras cosas y de repente escucho esa famosa frase. '1, 5, 0 de Irigoyen dijiste ¿no?' Pensé que era una publicidad que tenía abierta", reveló Manuel. Es que dentro de la solemnidad que había en la caminata espacial, la voz de una persona y encima con acento argentino lo descolocó como a todos. "No había nada argentino abierto en la computadora. Fui para atrás un poquito y ahí lo escuché efectivamente. Dije 'es raro ¿cómo puede ser?'", recordó.

Desde que publicó su tuit, recibió toda clase de mensajes por la supuesta "llegada de Argentina a la NASA" y se puso al hombro la búsqueda. Rastreó esa dirección en Google Maps y descubrió que era en Villa Martelli, pero podría no serlo. Algunas personas que se dejaron llevar por la historia en las redes apuntaron que se trataba de un radiotaxi de Berazategui y otras aseguraron que partió desde una remisería de Bolívar.

"La estación espacial habla muy seguido con radioaficionados en todo el mundo, los astronautas se agendan un ratito de su tiempo de experimentos para hablar con ellos. Todo va dependiendo de si pasan por arriba de la Tierra o no y si hay servicios que usan esa misma frecuencia, que puede ser que se ligue esa comunicación. Evidentemente el servicio de taxis se coló por unos breves segundos", explicó Manuel. Esto quiere decir que, en efecto, la voz de ese operador telefónico argentino es real. "Tengamos en cuenta que la estación espacial está muy cerquita de la Tierra, a 430 kilómetros de altura. Es como calcular la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata pero vertical hacia arriba. Todo encajaba", amplió.

La pregunta es: ¿cómo se puede detectar la veracidad de esta información? "No sabemos de dónde es. Hubo mucha gente tratando de averiguar quién es el señor que hizo el pedido. Da la sensación de ser un radiotaxi que está comunicándose con la base confirmando una dirección. No creo que sea de delivery. Es una frecuencia abierta, habría que ver qué canal estaban usando", explicó Manuel. Según pudo consultar El Destape, algunos vecinos de Berazategui dijeron que en realidad había sido de Plátanos, localidad dentro de ese partido. En cuanto a Villa Martelli, no hubo testimonios que le den sustento a su "localía", por lo que se presume que se la puso en el radar tras el tuit de Manuel. La que se llevaría todos los números, por el momento, sería la remisería ubicada en Bolívar, el distrito de la provincia de Buenos Aires.

Algunos ciudadanos de esa localidad comenzaron a adjudicarse el audio a través de las redes sociales. No solo eso, sino que dos empleados de la remisería llamada "Remis Ya" se hicieron cargo del asunto. "Qué tal, soy el remisero del audio. Era una reserva, y como la casa se veía con todo apagado sin luz ni nada por eso le pregunto al operador, para chequear sí estaba bien la dirección que me había dado", escribió en Twitter Walter Guillermo Gregorio. La dirección exacta era Bernardo de Irigoyen 150. "Aunque no lo crean es un compañero de Remis Ya. No es de Berazategui che, es el 'Guille'. Hay una reserva a esa hora y todo", reveló Francisco Curti, otro de los que trabaja allí.

La pista Bolívar

Frente a la cantidad de personas que señalaron a Bolívar como la ciudad de donde provino el audio, El Destape se contactó con el dueño de la remisería en cuestión. "Te lo firmo yo. Ese audio vino de acá. Es la voz de él", confirmó sin dudarlo Néstor Bongiorno, atónito por la situación. "¿Quién iba a pensar que iba a salir de acá? Estamos todos sorprendidos", agregó.

Néstor no quiso exponer su remisería frente a la viralización que tuvo este suceso, pero según contó, puertas adentro todos sabían que se trataba de la voz de Guillermo. Es por eso que la pista Bolívar comienza a pisar fuerte en esta disputa siendo el único distrito de los tres que se mencionaron que cuenta con un fuerte respaldo no solo por los testimonios, sino también por la hora en la que recibieron el pedido: de acuerdo a su relato, fue a la 1.32 de la madrugada, en sintonía con la frecuencia que se coló en la transmisión de la NASA.