La NASA prepara una cápsula del tiempo para ser encontrada en el espacio por futuras generaciones

La agencia espacial estadounidense instaló una cápsula del tiempo en la nave Lucy para que en el futuro, los terrícolas puedan descifrar los mensajes que hay en su interior.

Un equipo de ingenieros de la NASA instaló una cápsula del tiempo en la nave espacial Lucy para que futuros astro-arqueólogos la encuentren e interpreten en el futuro. La cápsula incluye mensajes de premios Nobel y personalidades del mundo del espectáculo así como una descripción de la configuración del sistema solar al próximo 16 de octubre, fecha en que se espera que se envíe la nave espacial.

Al igual que las sondas Pioneer y Voyager, Lucy llevará un mensaje para quien pueda algún día encontrarse con la nave en el espacio exterior. A diferencia de las primeras sondas, Lucy permanecerá dentro del sistema solar para poder ser recuperada por las próximas generaciones de astronautas. La cápsula se instaló en Colorado el 9 de julio y ya está en el tramo final previo a su lanzamiento programado para esta primavera.

La placa incluye citas del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., autores y poetas como Orhan Pamuk, Louise Glück, Amanda Gorman, Joy Harjo y Rita Dove y conclusiones de los científicos Albert Einstein y Carl Sagan. Pero eso no es todo ya que la cápsula también incluye a los cuatro Beatles y al guitarrista de Queen, quien también es astrónomo, Brian May.

¿Cuál es la misión de la sonda espacial Lucy?

Lucy es un producto del Discovery Program, la iniciativa de la NASA que está produciendo las misiones DAVINCI+ y VERITAS a Venus. La misión concluirá en 2033, aproximadamente al mismo tiempo que esas naves espaciales llegarán a Venus, pero Lucy rebotará entre los troyanos y la Tierra durante al menos cientos de miles de años ya que la NASA no tiene la intención de recuperar la nave del espacio.

La nave fue bautizada así por el homínido fósil y también por el clásico de la banda de Liverpool “Lucy in the Sky with Diamonds”. Su misión se centra en los asteroides troyanos, un grupo de rocas espaciales que orbitan alrededor del Sol más allá del anillo del cinturón de asteroides, girando hacia Júpiter, para sobrevolarlos en el transcurso de 12 años.

Los asteroides troyanos son aquellos que comparten una órbita con un planeta y suelen ser subproductos de la formación de los planetas. Estas masas rocosas son por demás intrigantes para los investigadores del espacio puesto que se cree que se formaron en el sistema solar temprano y podrían explicar el origen de nuestro planeta y demás cuerpos celestes.

Lucy es un ​Astralophitecus afarensis que vivió hace 3,2 millones de años y es uno de los homínidos más antiguos conocidos

Así como el fósil de Lucy ayudó a los paleoantropólogos a comprender la evolución humana, la esperanza de la Agencia Espacial Estadounidense es que la nave espacial homónima informe sobre el origen y la evolución del sistema solar en su recorrido infinito dentro de los límites de la Vía Láctea.