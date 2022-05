El increíble proyecto de China para desviar un asteroide

Al igual que la NASA, la Administración Nacional del Espacio de China trabaja en un ambicioso proyecto.

Un proyecto de China busca crear un método para desviar de su trayectoria a asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos para el planeta Tierra. La ambiciosa tarea planifica una primera misión para dentro de pocos años.

Los asteroides son siempre una preocupación de los científicos que estudian el espacio. Si bien. hasta el momento, ninguno con potencial de causar daños en nuestro planeta llegó a impactar, los especialistas siempre trabajan en la previsión de un fenómeno catastrófico. Al igual que lo hace la NASA, China también desarrolla su método para desviar rocas espaciales.

Wu Yanhu, subdirector de la Administración Nacional del Espacio (CNSA), reveló que su país trabaja en un sistema para lograrlo. “De esta forma, no solo hay que catalogar, sino que la clave está en analizar cuáles están en estado crítico y emitir avisos correspondientes”, indicó.

Y agregó: “Mi país desarrollará un software de simulación de defensa contra asteroides cercanos a la Tierra y organizará la deducción del proceso básico”. El especialista también señaló que se espera que la primera misión de impacto se realice entre el año 2025 y 2026 como forma de prueba de la tecnología. Aunque es la primera vez que el país da detalles de sus planes en este sentido, algunos científicos de la Academia de Ciencias Sociales de China ya habían hecho declaraciones sobre la posibilidad de que se usaran cohetes para desviar la trayectoria de posibles amenazas, el año pasado.

De esta forma, China se sube a la carrera espacial por lograr el método definitivo para desviar asteroides. Su competidor es la NASA, que se trabaja en el programa DART, con el objetivo de explotar un objeto rocoso conocido como Dimorphos mediante una sonda espacial. Los etadounidenses planean poner a prueba su plan a finales de este año.

Confirman que cayó un meteorito interestelar en la Tierra: "Una nueva frontera"

El Comando Espacial de los Estados Unidos reveló que un meteorito caído al mar cerca de Papúa-Nueva Guinea en 2014 tiene origen interestelar, es decir que proviene de fuera del Sistema Solar. La detección es todo un logro para la ciencia.

Así lo reclamaron en 2019 los astrónomos Avi Loeb y Amir Siraj en función de la alta velocidad del objeto, registrada en el catálogo CNEOS (Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra) de la NASA. La confirmación oficial llegó el 6 de abril de este año a través de un tuit en la cuenta oficial del US Space Command. Esta detección antecedió al primer objeto interestelar reportado, `Oumuamua, por casi cuatro años y debería ser reconocido como el primer objeto interestelar jamás descubierto, según escribe el propio Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y ex presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en The Debrief.

"Nuestro descubrimiento de un meteorito interestelar anuncia una nueva frontera de investigación, en la que la Tierra sirve como red de pesca para objetos interestelares masivos", subraya Loeb. Este astrónomo plantea el interés de buscasr los restos de ese meteorito en el fondo del océano, y afirma que su equipo está diseñando una misión en la zona pese a que el fondo tiene diez kilómetros de profundidad.