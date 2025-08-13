Estafa $Libra: la Justicia vinculó a Julián Serrano con la causa y el influencer se postuló en redes

Estafa $Libra: la Justicia le encontró 500 mil dólares escondidos a Julián Serrano en cuentas blockchain.

La causa por la cripto estafa millonaria del token $Libra sumó un nuevo y explosivo capítulo. El equipo de abogados encabezado por Juan Grabois, querellante en el expediente, informó avances en la investigación explicados en un nuevo dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien logró rastrear y congelar 517.776 dólares que los empresarios vinculados a Javier Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy habían ocultado en complejas estructuras de billeteras blockchain para evadir una medida judicial previa, lo que los compromete aún más en la causa. El escándalo crece aún más ahora que se involucró Julián Serrano, el famoso influencer y youtuber.

En su cuenta de X, Grabois aseguró: “Los hermanos Milei pronto presos”. La investigación determinó que ambos empresarios, socios en el evento Tech Forum Argentina y señalados como piezas clave en el lanzamiento fraudulento de $Libra, operaban una billetera de firma múltiple (“multisig”) denominada CPE1, controlada por tres direcciones: F1 (propiedad de Novelli), F2 (de Terrones Godoy) y F3, vinculada a la empresa City Esports, fundada por Terrones Godoy junto al influencer y actor Julián Serrano.

En esa cuenta se detectaron fondos provenientes de la estafa, incluyendo una acreditación cercana a 1 millón de dólares el mismo día en que Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia. A pesar de que el Juzgado había ordenado congelar esos activos, los acusados movieron rápidamente el dinero: vaciaron CPE1, transfirieron los USDT a una nueva billetera (CPE24), convirtieron gran parte a Ethereum moneda que no puede ser congelada y fragmentaron el resto entre otras direcciones (CPE26 y CPE25).

Esta maniobra buscaba eludir el bloqueo judicial y poner a resguardo el botín cripto. La Justicia, sin embargo, consiguió seguir el rastro de las transacciones en la blockchain y dispuso ahora el congelamiento inmediato de los fondos en USDT que permanecen en las billeteras CPE26 y CPE9, ambas vinculadas a los investigados. En sus redes sociales, Grabois expresó: “NOVEDADES EN LA ESTAFA $LIBRA. La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y el resto de las víctimas".

"Lo ocultaron con la ayuda del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”, continuó Grabois en su comunicado. Según el expediente, el esquema de Novelli y Terrones Godoy revela “planificación y coordinación deliberada para canalizar dinero de origen ilícito”, conectando de forma directa a los socios de City Esports, y por ende a Julián Serrano, con el circuito financiero de la estafa $Libra.

Qué dijo Julián Serrano luego de la acusación

Algunos minutos después de que se difundiera esta denuncia, Julián Serrano escribió en redes al respecto y negó estar involucrado en la causa. "Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado Libra", empezó por comunicar Serrano en su cuenta de X.

Asimismo, sumó: "Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos. He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades".