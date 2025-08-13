Apenas horas después de que distintos bloques de diputados opositores destraben la comisión investigadora del caso $Libra, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo calificó como "un desentendimiento" y "un sinsentido" porque "no hay ningún perjudicado" en la millonaria estafa que promocionó en febrero el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales. Además de desligar de toda responsabilidad al economista libertario, el funcionario planteó que "la gravedad" del hecho debe ser "analizado" por la Justicia.

"El caso Libra, de hecho, perdoname que te lo diga de esta manera, es una cosa sin sentido, no hay ningún perjudicado. Un comentario del presidente que se lo quiere tratar en términos políticos como si fuera un gran escándalo", dijo Francos en declaraciones a Todo Noticias.

Para el ministro coordinador, "no hay ninguna responsabilidad del Presidente" en la promoción del proyecto financiado con la memecoin $Libra, que multiplicó 35 veces su precio tras la promoción de Milei en sus redes, pero que luego se desplomó al salir repentinamente sus principales tenedores, afectando por millones a otros cientos de compradores. "No hay ninguna responsabilidad del presidente Milei, más allá de haber publicado un tuit sobre el tema", explicó, y luego agregó que "la gravedad de Libra es un tema que tendrá que analizarse, está la Justicia investigando".

Francos tildó de "desentendimiento" a la comisión investigadora del caso en el Congreso, que ayer se destrabó tras la acordada de Unión por la Patria (Uxp), Encuentro Federal (EF) y la Coalición Cívica (CC) para desempatar su presidencia. "Hoy se estaba tratando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Interpretación y Reglamento, este famoso desentendimiento que tienen para investigar la causa Libra", deslizó.

Las críticas a los exaliados

El Jefe de Gabinete ya había reconocido en Radio Nacional que al gobierno nacional le hicieron "una cantidad de goles importantes" durante la sesión en el Congreso de la semana pasada y apuntó contra los diputados que apoyaron la Ley Bases pero que "ahora votan en contra junto al kirchnerismo".

"Tiene que ver con el posicionamiento electoral. Si no no se entendería cómo una cantidad de diputados que nos acompañaron a nosotros, en el apoyo a la Ley Bases, ahora voten en contra junto al kirchnerismo . Una cantidad de diputados del radicalismo, Coalición Cívica y más próximos al PRO y Juntos por el Cambio, votaron junto al kirchnerismo", se quejó.

Entre ellos, Francos mencionó puntualmente a distintos legisladores de EF como Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, y Emilio Monzó. "Todos ellos votaron con el kirchnerismo, cosa que antes no hacían", planteó.