Es exitosa en todo el mundo y ahora llegó a Argentina: la nueva marca de gorras que desembarcó en el Unicenter.

New Era, la icónica marca global de gorras y estilo urbano, desembarca oficialmente en el shopping Unicenter como parte de su ambicioso plan de expansión en Argentina. Esta apertura no solo representa la llegada de un nuevo local, sino el inicio de una experiencia de marca sin precedentes en el país. Ubicado en una zona estratégica del centro comercial y con un diseño moderno, funcional e inmersivo, el espacio está pensado para que cada visitante se sumerja en el universo New Era desde el primer momento.

Con una superficie de 65 m² y emplazado en un sector de alto tránsito dentro de Unicenter, el nuevo local combina tecnología, diseño minimalista y exhibición funcional de productos para ofrecer una experiencia integral. El concepto visual responde a los estándares internacionales de la marca y replica el lifestyle urbano que New Era representa en las principales ciudades del mundo. El diseño fue concebido para destacar la identidad de la marca e invitar al consumidor a descubrir una oferta curada, con atención personalizada y elementos interactivos. “La propuesta en Unicenter también se alinea con las tendencias globales del retail experiencial"

El local incorpora zonas de personalización de gorras, activaciones especiales, ambientación tecnológica y prácticas de sustentabilidad como el uso de iluminación LED de bajo consumo y reducción de plásticos en el packaging. Se trata de un punto de encuentro que trasciende la compra tradicional, fusionando moda, deporte, arte y música en un solo espacio. La meta es que cada cliente viva el estilo New Era como parte de su identidad cultural.” señaló Cristina Caffaro, Marketing Manager de New Era Argentina. Esta apertura forma parte de un relanzamiento estratégico de la marca en Argentina y Uruguay, ahora bajo la distribución oficial del Grupo Caffaro a partir de 2025. Con una inversión inicial de USD 2.000.000, se ha puesto en marcha un plan de crecimiento integral que incluye nuevos locales, fortalecimiento digital, expansión regional y posicionamiento sostenido en el mercado. La alianza con Grupo Caffaro marca el comienzo de una nueva etapa con proyección internacional.

El portafolio disponible en los locales será el más amplio en el país hasta el momento, con gorras oficiales de ligas como NBA, MLB, NFL y Motosport además de indumentaria urbana –remeras, buzos, camperas– y accesorios como pines y mochilas. A lo largo del año también se lanzarán ediciones especiales y colecciones cápsula limitadas, muchas de ellas en exclusiva para los locales físicos. Esta estrategia busca generar valor agregado y ofrecer al consumidor productos únicos que refuercen el vínculo emocional con la marca. “La expectativa comercial para el primer año es ambiciosa: se proyectan ventas por USD 5 millones en 2025 y un estimado de 6.720.000 visitas a los primeros locales, considerando que se espera captar al menos el 20% del tráfico mensual de cada shopping.

Con aperturas ya también en Alto Avellaneda y las próximas del DOT y Palermo OFF, esta cifra podría duplicarse, consolidando la presencia de New Era como líder en indumentaria y accesorios urbanos en Argentina.” agregaron desde New Era Argentina. La estrategia omnicanal será otro pilar fundamental en esta etapa. Mientras el canal físico potencia la experiencia sensorial y el reconocimiento de marca, el canal online permitirá ampliar el alcance a nivel nacional, con productos exclusivos y una capacidad de conversión inmediata. La visión integral apuesta por una sinergia entre ambos formatos para garantizar un crecimiento sostenido y coherente con los nuevos hábitos de consumo.

En este contexto, New Era reafirma su compromiso con el estilo, la autenticidad y la autoexpresión. A través de estos espacios, la marca busca consolidarse como un símbolo de pertenencia y cultura urbana. Ya no se trata solo de adquirir una gorra, sino de ser parte de un movimiento global donde moda, identidad, deporte y arte se combinan. El nuevo local en Unicenter es apenas el primer paso de una expansión que promete transformar el mercado local y conectar con una nueva generación de consumidores.

Sobre New Era

El grupo Caffaro se ha convertido desde 2025 en el distribuidor oficial en Argentina de la reconocida marca de gorras New Era, con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado argentino y potenciar el crecimiento de la marca en un escenario donde la cultura urbana no para de expandirse. Las gorras New Era se volvieron parte esencial de la moda urbana, conquistando no solo a deportistas, sino también a artistas, y referentes de la música. La historia de Nueva Era comenzó con Ehrhardt Koch, un inmigrante alemán que revolucionó la industria del sombrero. Lo que comenzó como una fábrica de gorras en Buffalo, Nueva York, pronto se transformó en el principal proveedor de gorras de béisbol para la MLB . Con los años, la marca amplió su presencia en ligas como la NBA y la NFL , consolidándose como la gorra oficial de los equipos más importantes del mundo.