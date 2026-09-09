El error de maquillaje que suma años a la mirada después de los 50

El lápiz de ojos negro es uno de los productos más clásicos del maquillaje, pero después de los 50 puede no ser la mejor opción para resaltar la mirada. Maquilladores profesionales advierten que aplicarlo en la línea de agua inferior puede empequeñecer los ojos, generar demasiada oscuridad y endurecer las facciones.

{{{htmlAmp}}}

Con el paso de los años, la piel cambia y también lo hacen las necesidades del maquillaje. Por eso, en lugar de intensificar la zona inferior de los ojos, los especialistas recomiendan buscar un resultado más luminoso y natural.

¿Por qué el lápiz negro puede sumar años?

La línea de agua es la zona interna del párpado que queda inmediatamente junto al ojo. Al aplicar allí un tono negro, se genera un efecto visual que puede hacer que el ojo parezca más pequeño y que la mirada pierda luminosidad.

La maquilladora Bárbara Martos explica: "Si no se aplica de forma sutil, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor".

El problema no está necesariamente en el color negro, sino en el lugar y la intensidad con la que se utiliza. Una aplicación demasiado marcada puede crear sombras alrededor del ojo, algo que resulta especialmente evidente cuando aparecen arrugas, flacidez o disminuye la luminosidad natural de la piel.

Por eso, una de las claves después de los 50 es evitar recargar la zona inferior. Un maquillaje más ligero permite conservar la frescura de la expresión y, al mismo tiempo, definir los ojos sin endurecerlos.

El lugar donde sí conviene usar el lápiz negro

Esto no significa que haya que eliminar el lápiz negro del neceser. Los especialistas señalan que puede utilizarse de una manera mucho más sutil para conseguir definición sin generar un efecto demasiado intenso.

Una alternativa es aplicarlo muy cerca de la raíz de las pestañas, incluso entre ellas. De esta forma, el ojo queda definido y las pestañas pueden parecer visualmente más densas sin necesidad de dibujar una línea gruesa.

Los tonos claros ayudan a conseguir una mirada más luminosa.

Además, esta técnica tiene otra ventaja, que es que el producto permanece mejor en su sitio. La línea de agua es una zona húmeda, por lo que el lápiz puede desplazarse con mayor facilidad y terminar acumulándose debajo del ojo.

El truco para conseguir una mirada más luminosa

El lápiz blanco o beige puede ayudar a crear un efecto de mayor amplitud en los ojos. Al ser tonalidades más claras, aportan luminosidad a una zona que puede verse más apagada con el paso del tiempo.

"A esa edad lo que más favorece es abrir el ojo con tonos claros, dar luz a la zona y apostar por pestañas bien definidas", añade Novillo. Un delineado fino, tonos menos profundos y unas pestañas bien definidas pueden conseguir una mirada marcada sin necesidad de recurrir a una línea negra intensa.