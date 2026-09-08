Los maquilladores coinciden: "A partir de los 50, soy superfan de los productos líquidos y en crema para la piel".

Con el paso de los años, la piel cambia y también lo hacen las necesidades a la hora de maquillarla. Las bases excesivamente cubrientes y las capas gruesas de producto pueden terminar acumulándose en las líneas de expresión y hacer que los poros sean más visibles, y es por esto que los maquilladores recomiendan productos ligeros para las pieles maduras.

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Cada vez más maquilladores apuestan por esta regla sencilla: menos cantidad y texturas más ligeras. A partir de los 50, los productos líquidos y en crema pueden integrarse mejor con la piel y conseguir un acabado más fresco y natural. El maquillador profesional Lewis Amarante es uno de los grandes defensores de esta técnica. “A partir de los 50 soy superfan de los productos líquidos y en crema. Una capa gruesa de maquillaje puede evidenciar líneas y poros”, explica en TELVA.

Cómo maquillarse la piel a partir de los 50 años.

Esta propuesta forma parte de una tendencia conocida como lazy beauty, que busca conseguir un efecto de buena cara utilizando pocos productos y evitando que el maquillaje resulte excesivamente evidente. Una de las claves está en no intentar cubrir completamente la piel. El objetivo es unificar el tono, aportar luminosidad y mantener visible la textura natural del rostro.

Amarante recomienda empezar a reducir progresivamente la cantidad de maquillaje con el paso de los años. “A partir de los 35 comienza a quitar peso a ese maquillaje, para llegar a los 50 con un look fresco, más natural, más ligero, más sofisticado”, señala. Una cantidad excesiva de producto puede acumularse en las líneas de expresión y terminar resaltando justamente aquello que se quería disimular.

“No queremos marcar líneas, queremos un aspecto más natural de 'qué guapa es', no 'qué guapa está con todo ese maquillaje que lleva'”, resume el maquillador. Por eso, en lugar de buscar una cobertura total, la tendencia apuesta por una piel más ligera y luminosa.

Productos líquidos y en crema: los favoritos de los maquilladores

Las fórmulas líquidas y cremosas tienen una ventaja fundamental ya que pueden fundirse con mayor facilidad con la piel. Esto permite trabajar el maquillaje de manera progresiva y controlar mejor la cantidad de producto. "Se funden mucho mejor con la piel, dan un acabado más natural y son sencillos de trabajar”, dice el experto.

Entre sus productos favoritos están las tintas para labios y mejillas y los coloretes en crema que pueden utilizarse en diferentes zonas del rostro. Un único producto puede aportar color a las mejillas, los párpados y los labios, algo que además simplifica considerablemente la rutina. Muchos de estos productos pueden aplicarse directamente con los dedos, difuminándolos hasta conseguir la intensidad deseada.

BB Cream o CC Cream para una piel más natural

La preparación de la piel también tiene un papel fundamental. Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, es importante partir de una piel bien hidratada y cuidada. Para conseguir un acabado ligero, Amarante recomienda recurrir a las BB Creams o CC Creams. “Para conseguir una piel natural y luminosa es imprescindible, primero, el cuidado de la piel”, afirma.

A la hora de maquillarse, el experto aconseja que “apuesta por CC Creams o BB Creams que proporcionen una ligera cobertura y unifiquen el tono sin esconder la piel”. Si se necesita una mayor cobertura, el secreto está en no extender una gran cantidad de base por todo el rostro. El maquillador propone concentrarla en el centro y difuminarla hacia los extremos para que los bordes queden prácticamente sin producto. También es preferible construir la cobertura poco a poco. En lugar de aplicar una capa gruesa desde el principio, se pueden sumar pequeñas cantidades únicamente donde sea necesario.