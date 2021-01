"No tenemos un presidente...": la increíble crítica de Tenembaum a Alberto Fernández

Ernesto Tenembaum realizaba un paneo general por las principales noticias de la jornada, cuando un chiste de sus panelistas lo sacó de eje. El conductor, quien no se caracteriza por su sentido del humor, quiso subirse a la broma contra Alberto Fernández pero quedó muy fuera de lugar con su comentario.

"Me quedó una duda, ya que es virtual el Foro de Davos, ¿puede Alberto Fernández tener camisa y corbata arriba y abajo estar en zunga? ¿Podemos tener un presidente que en el foro de Davos esté en zunga?", preguntaron en el programa radial de Tenembaum, a modo de chiste por los discursos en videollamada.

Las risas surgieron al instante por la descripción de la escena: "Usted en Chapadmalad, de un lado Dylan, del otro Fabiola, y usted en zunga con la camisa arriba y haciendo de cuenta que estamos frente al negocio para todo el planeta". En ese momento, el conductor quiso sumarse con un chiste poco feliz.

"No tenemos un presidente muy sexy. Está gordo, digamos la verdad", lanzó el periodista. "Yo lo veo re sexy. Él dijo que estaba más gordo porque en la pandemia lo alimentaron mucho", le respondieron sus compañeras de equipo.

"No seas tan kuka (sic). Dejen de justificar todo. No sean alcahuetes", se quejó el conductor, y continuó embarrándola todavía más: "Lo que es este equipo, yo estaba intentando explicar las diferentes líneas dentro del kirchnerismo, como unos tironean, otros moderan, como hay marchas y contramarchas, como eso demuestra que no hay uno que manda y otro que es títere, y terminamos hablando de los testículos del presidente".

Tenembaum criticó al presidente por "no ser sexy".

¿Ernesto Tenembaum a MasterChef Celebrity 2?

En pleno armado de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" surgen nombres de los famosos que integrarán el reality y crece la expectativa por saber quienes serán los nombres restantes, dispuestos a ponerse el delantal de cocinero y conquistar el exigente paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En este contexto, semanas atrás el periodista Ernesto Tenembaum le reveló al humorista gráfico Tute un descubrimiento de cuarentena. "Me di cuenta de grande que me gusta cocinar", confesó Tenembaum. ¿Indirecta para Telefe?