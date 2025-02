¿Cómo evitar enfermarse ante los cambios bruscos de temperatura en pleno verano?

Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades

Desde hace unos días, la provincia de Buenos Aires está siendo atravesada por una ola de temperaturas agradables que distan mucho de lo que se experimentó en el final de enero y comienzo de febrero. En algunos lugares, se registraron cambios tan bruscos que estos pueden llegar a generar la aparición de enfermedades.

Hasta hace poco, el valor de la temperatura en horarios de la noche se encontraba por encima de los 30 grados, pero la presencia de lluvias en varias partes del AMBA generó que los valores disminuyan. Tal es el cambio que se produjo que la máxima apenas supere los 25. Un alteración climática más que notable y que genera alivio.

"Me desperté y estaba fresquito por la lluvia", expresó Palanttt, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Al apreciarse una notable baja de los valores de las temperaturas es necesario reducir de gran manera el uso del aire acondicionado para que no termine afectando a la salud. En algunos casos, dependiendo de la ubicación del cuarto o del hogar, solo alcanza con abrir la ventana y dejar que ingrese una brisa.

Por otro lado, el uso del aire acondicionado con valores bajos de temperatura puede provocar la presencia de problemas respiratorios, alergias, contracturas musculares, descenso de la tolerancia al calor, letargo con chances de desarrollar adormecimiento y dolor de cabeza. Si bien todavía es verano, el alivio en el clima es una señal para usar otros dispositivos que nos permitan estar frescos.

¿Hasta cuándo se mantiene el buen clima?

La presencia de jornadas agradables para realizar diferentes actividades dentro del hogar como también el aire libre es producto de un notable descenso de los valores de las temperaturas mínimas como también de las máximas. Aunque esto no se quedará por mucho tiempo en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, debido a que el paso de las días irá mostrando ciertos aumentos.

De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana de los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 expone que la mínima será de 22 grados. Mientras que la máxima irá variando entre 27, 28 y 32. Sin embargo, el verdadero cambio se espera de cara a la próxima semana con valores que comienzan a superar los 30.

Por otro lado, es importante mencionar que entre la noche del viernes 14 y la madrugada/mañana del sábado 15 la probabilidad de que se registren lluvias es del 40% y 70%. Un dato de gran utilidad para planificar salidas o cualquier actividad que se pretenda realizar.