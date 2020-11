La modelo reaccionó tras el repudio unánime por sus dichos sobre la depresión.

Durante el 2020, Ivana Nadal decidió volcarse al mundo espiritual y empezó a volcar pensamientos y reflexiones de vida en sus redes sociales, que causaron varias polémicas. La más reciente se debió a una serie de stories en las que afirmó que la depresión "no es una enfermedad" y que todas las enfermedades son emocionales. Por el repudio unánime, la modelo estalló contra todos los que la criticaron.

"El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad, y mucha gente me vino a decir que la depresión era una enfermedad. ¿Vos sabías que todas las enfermedades son emocionales? Todas las enfermedades tienen cura si creés en vos. Replantealo, fijate. Si no creés está perfecto, cada uno puede creer lo que quiera en su vida", afirmó, la presentadora en el video que causó rechazo en todas las redes sociales.

El estallido de los usuarios por la liviandad y falta de rigor científico con el que la modelo se refirió al tema, logró que Nadal les envíe un mensaje contundente a sus haters: "Para aquellos que todavía su cerebrito no quiere dejar entrar un mensaje distinto, les dejo el Instagram de un doctor que explica muy bien las cosas y otra aplicación para que no vean cosas banales todo el tiempo". Y agregó: "A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido... se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual continúan".

"Me gusta creer que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida. Yo hago lo que quiero en la mía", cerró.