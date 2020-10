Estela cumple 90: el cariñoso saludo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri.

Este jueves 22 de octubre, Estela de Carlotto celebra su cumpleaños número 90. Su impoluta lucha por restituir la identidad de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar le valieron un lugar de privilegio en materia de Derechos Humanos. Con motivo de festejar la fecha, Nancy Dupláa y Pablo Echarri le dedicaron cariñosos mensajes a "la abuela de todxs".

Para homenajear a quien pudo localizar y conocer a su nieto Guido en 2015, tras una búsqueda incansable, la pareja de artistas se manifestó en Twitter e Instagram y dejó sus palabras y fotografías afectuosas hacía Estela. Rapidamente, las publciaciones se llenaron de "me gusta" y comentarios de buena vibra para la titular de Abuelas.

"Felices noventa, Estelita de nuestros corazones", escribió con cariño la actriz Nancy Dupláa. Y, en otro posteo, agregpo un mensaje para concientizar sobre los nietos que todavía no han sido encontrados: "Hola, soy Nancy y puedo decirlo porque sé quién soy. La búsqueda sigue".

Por su parte, Pablo Echarri usó Twitter para escribir un "¡Feliz cumpleaños, querida Estela!", acompañado de una fotografía de la abuela.

Para Estela de Carlotto, las Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron "casi proscriptas" con Macri

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este jueves que la organización se siente "respetada por un Gobierno que retomó la agenda de los derechos humanos" tras "cuatro años casi proscriptas" durante la gestión de Cambiemos, y destacó como un "reconocimiento a la lucha por la identidad" el hecho de que varios funcionarios de la administración que encabeza Alberto Fernández sean nietos restituidos, que conocieron su historia gracias al trabajo de esta entidad.

"Sentimos que hoy, después de cuatro años en los que estuvimos casi proscriptos como organismos y fuimos perdiendo espacio, el Gobierno nos escucha y nos respeta. Hoy tenemos funcionarios que son nietos recuperados y eso es como un reconocimiento a la lucha que dimos por la identidad a lo largo de todos estos años", expresó, en una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Sobre los festejos por su cumpleaños, Estela señaló: "lo pasaré cuidándome, voy a tener muchas actividades por zoom, porque me tengo que cuidar en medio de esta pandemia. Ya me dijeron que me iban a llamar de muchos lugares, desde Italia, por ejemplo, y después pienso festejar mi cumpleaños con mis nietas que van a estar conmigo en mi casa. Lo importante es que estamos y seguimos".