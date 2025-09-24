Salió a la luz un chat de Javier Milei hablándole a Virginia Gallardo: “Estas muy…”

Virginia Gallardo compartió un viejo chat con Javier Milei.

En plena campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre, Virginia Gallardo sorprendió al publicar en sus redes una captura de un chat que mantuvo con Javier Milei hace seis años. La panelista y actual candidata a diputada nacional por Corrientes en la lista de La Libertad Avanza acompañó la imagen con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“X que le creo? X que confío en él? Es una medida electoralista? Hoy es un gran día para sacar a la luz esta conversación de archivo que data del año 2018 Vamos a seguir dando las peleas necesarias y trabajando en la consolidación de las reformas que van a sacar al país adelante. GRACIAS SR PRESIDENTE @javiermilei X CUMPLIR CON SU PALABRA”, fueron las palabras que acompañaron el chat privado.

En la captura, fechada el 7 de septiembre de 2018, se puede leer a Gallardo reflexionando sobre la presión impositiva: “pero si sacaran los impuestos que es lo que todos piden, que gana y deja de perder el gobierno”, escribió. Milei le contestó: “Estoy de acuerdo”. Ella continuó: “plata? hoy la necesita”, a lo que el entonces economista replicó: “El tema es que los políticos no quieren devolver el dinero al que lo genera”. Gallardo completó: “los que generan trabajos y asumen riesgos”, y recibió el entusiasta guiño del futuro presidente: “Vamos Virginia…!!! Estás muy libertaria…!!!”.

Cómo comenzó la relación de Javier Milei y Virginia Gallardo

Gallardo, recordada por su paso por la televisión y por su relación con Ricardo Fort, conoció a Javier Milei en Polémica en el Bar y llegó a tomar clases de economía con él. “Me daba tres horas de clases en su oficina, con computadora, pizarrón y libros de Milton Friedman. Él me explicaba y yo le pedía que bajara el lenguaje. Si yo lo entendía, cualquiera lo podía entender”, recordó.

Hoy, a sus 38 años, la correntina afirma que confía en el rumbo que impulsa el presidente, aunque aclara que no será una simple obediente en la bancada libertaria: “Muchos me dicen que me quieren porque soy un ‘termo que levante la mano’. No es mi caso. Yo quiero consensuar, hablar y seguir siendo yo”.