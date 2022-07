Elecciones 2023: Alberto Samid lanzó su candidatura a la presidencia

El empresario de la carne se pronunció en su cuenta de Twitter sobre su propuesta para el país. Alberto Samid se presentará a las PASO del 2023.

El empresario Alberto Samid se pronunció en sus redes sociales sobre su candidatura a las elecciones 2023 y aseguró que irá a las PASO de la mano del Partido Justicialista. El dirigente se mostró disgustado con la realidad política y aseguró que su plan de gobierno hará que Argentina pueda salir adelante.

"Principalmente considero que nuestro país lo que más necesita es patriotismo, coraje y hablar de las palabras prohibidas, que son petróleo, pesca, litio, gas. No puede ser que tengamos que comprar gas a Bolivia, nosotros somos autosuficientes pero por un tema de caños se lo tenemos que comprar a Bolivia", indicó, indignado, Samid en diálogo con Infobae. Y agregó: "Con el litio, con el último ejercicio en Catamarca, nos pagaron 4 millones de dólares en regalías y se llevaron 2000 millones de dólares. Con 4 millones que pusieron se lo llevan los chinos y los canadiense. Acá tenemos un surtido de todos los países que se afanan todo".

Samid calificó como un grave problema el hecho de que los estadounidense tengan un solo dólar para comprar y para vender y se quedó de que en Argentina haya más de ocho cotizaciones para esa divisa. "Facilita el contrabando, la corrupción y el dibujo porque el que exporta falsea el 30% y el que importa falsea el 30 por ciento", señaló. Al hablar del sector agropecuario, Samid hizo un fuerte denuncia y soltó: "40 mil millones de dólares. El 60%, que son 24 mil millones, se van en contrabando y dibujo".

Fuerte cruce de Alberto Samid y "El Dipy" en Twitter

"Hoy volví a los entrenamientos", escribió Samid en un video donde se lo vio en medio de una rutina de ejercicios. Como comentario, el cantante de cumbia se burló de su situación y soltó: "Se puso pantalón largo para que no se vea la tobillera electrónica jajaajjajajajajaj". El empresario no se quedó callado y arremetió: "Me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!", indignado con el cumbiero con quien ha tenido fuertes cruces en público en varias ocasiones.