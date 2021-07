Yanina Latorre reveló que la convocaron para ser candidata: "Me ofrecieron de todo"

La angelita contó que tras sus críticas a Alberto Fernández desde distintos espacios le ofrecieron ser candidata, propuestas que rechazó por no considerarse capacitada.

Con las candidaturas de distintos famosos para las elecciones 2021 en el eje de la polémica, Yanina Latorre reveló que la contactaron desde distintos partidos políticos para que lance su propia carrera política. "Un famoso puede hacer política, pero primero hay que prepararse", aseguró la angelita que también explicó que no aceptó ninguna de las diversas propuestas que recibió, sobre todo después de sus críticas incesantes contra Alberto Fernández mientras se encontraba varada en Miami.

Muchos son los famosos que participarán en las elecciones legislativas que se disputarán este año. Amalia Granata, Cinthia Fernández, Brian Lanzelotta, Hernán Piquín y hasta Roberto García Moritán, el marido de Pampita, aparecerán en las distintas listas que se presentarán a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el domingo 12 de septiembre. Si bien hay muchas celebridades que buscarán su lugar en la política también hubo otros que se negaron.

Tal fue el caso de Yanina Latorre, que el viernes pasado en Los Ángeles de la Mañana reveló que a diferencia de su compañera Cinthia Fernández ella se prefirió declinar los ofrecimientos que le llegaron por parte de distintas agrupaciones. "A mí me llaman y les digo que no. Me llamaron un montón", contó la angelita, sorprendiendo a Ángel de Brito. "Me ofrecieron de todo, y más cuando empecé con lo de Albertico", detalló la mediática, recordando sus permanentes opiniones contra el gobierno de Alberto Fernández, a quien se cansó de criticar mientras estuvo varada en Miami recientemente.

"¡Cómo está el país!", exclamó Pía Shaw ante la revelación de que a Latorre le habían ofrecido una candidatura. Sin confrontarla, la mediática le dio la razón y afirmó que no deberían proponerle candidatearse solo por tener muchos seguidores en redes sociales. "Un famoso puede hacer política, pero primero hay que prepararse", sumó Yanina Latorre en una crítica velada a Miguel del Sel. Inclusive la angelita criticó a las celebridades que llegan a la política: "Por eso estamos como estamos, porque se presentan famosos, cuando vas a votar no sabés a quién carajo votar y el país no crece nunca".

Por qué peligra la candidatura de Cinthia Fernández

En el cierre de listas para las elecciones 2021, la angelita se mostró muy feliz firmando la declaración jurada como precandidata en la provincia de Buenos Aires, pero en las últimas horas su puesto tambaleó. Es que la Justicia observó su candidatura por no ser natural de la región en la que se presenta ni cumplir con los dos años de residencia que estipula la ley y tiene 48 horas para aclarar su situación.