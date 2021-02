Ximena Sáenz se suma a El gran premio de la cocina

A dos meses de su renuncia a "Cocineros argentinos", el exitoso ciclo culinario de TV Pública, Ximena Sáenz se incorporó al jurado de "El gran premio de la cocina" para reemplazar a Felicitas Pizarro, quien se tomó una licencia por maternidad.

"Va a ser un desafío porque juegan muchas emociones en este concurso y a veces es difícil poder dar una mano, así que voy a tratar de ser lo más empática posible pero también ser exigente", dijo la cocinera, sin ocultar su entusiasmo por su nuevo trabajo en televisión.

Además, aseguró que la une una amistad a Pizarro y que la conoce hace años del rubro gastronómico. "Está cuidando a su bebito recién nacido y le voy a cuidar el lugar. Sé que no es la más exigente del jurado y eso me relaja porque voy a poder no ser tan dura y exigente", manifestó y adelantó que su objetivo es ser "centrada" en sus devoluciones y poder asesorar correctamente a los participantes para que rindan al máximo en la cocina.

Sobre Mauricio Asta y Roberto y Christian Petersen, sus compañeros en el estrado, detalló que trabajó con todos. "Los quiero mucho y los admiro. Son grandes cocineros y muy experimentados, así que espero estar a la altura", precisó y le aconsejó a los cocineros que se someterán a sus críticas que no sean pretenciosos y se esfuercen encontrar buenos sabores.

A mediados de diciembre, Ximena comunicó en sus redes sociales que había decidido renunciar a "Cocineros argentinos" porque se había terminado un ciclo en su carrera. "Estuve 12 años haciendo Cocineros Argentinos y caí en la cuenta de que es el tiempo que uno pasa en la escuela desde que entra siendo un niño de 6 años hasta que sale siendo bastante grandecito a los 18. En este tiempo viví muchas cosas", escribió y adelantó que su futuro constaría en "cocinar y comunicar", sus dos grandes pasiones.