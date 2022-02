Reapareció: así es la nueva vida del Gigoló, el "Estafador de Tinder" argentino

Tras el boom del documental de Netflix, Javier Bazterrica reapareció y reveló a qué se dedica y con qué gana dinero para sobrevivir. El Gigoló, una vez más en boca de todos.

Javier Bazterrica es un nombre que quizá no muchas personas logren reconocer a primera lectura. Sin embargo, al remontarse años atrás pueden adjuntarlo a la figura de un hombre de pelo lacio, largo y con barba candado que supo salir con la hermana de Flavio Mendoza y al cual apodaron "El Gigoló". Ahora, este protagonista está nuevamente en el centro de la escena. ¿Qué fue lo que pasó?

Con el estreno del documental "El estafador de Tinder" en Netflix, Bazterrica volvió a ser buscado asiduamente por los usuarios en los buscadores web dado que fue acusado de estafar a Adriana Mendoza y simular un estándar de vida que aparentemente no tenía. Consultado por Infobae sobre el film estrenado en la plataforma de streaming, El Gigoló aseguró no conocerlo: "No, te juro que no. Llegué hace unos días de Miami. ¿De qué se trata?".

Ahora bien, al conocer de qué se trata el documental, Bazterrica no dudó en lanzar la siguiente frase: "Qué suerte que tiene el tipo, lo aplaudo si lo hizo en el sentido de que le fue bien. Pero yo no tuve que estafar a nadie, por suerte. No sé si la gente está al tanto que gané los dos juicios, como se dice muy poco no hay manera de réplica. No tengo esa facilidad de labia, de seducir a las minas para sacarle plata. Tendría 20 autos y viviría como un rey y la verdad que no es el caso.

Actualmente, Javier Bazterrica dejó atrás al Gigoló para ser DJ y dueño de diferentes bares. Rescatando su imagen, y asegurando que lo injuriaron sin causa, el protagonista expresó: "Se quedan con la tele y no con lo que yo soy como persona. Pregunten en Pilar quién soy yo, nunca le robé nada a nadie. Está bien, fui medio vago, laburé poco, viví de hijo. Mi viejo tenía fortunas, entonces la aproveché: Pero es mi problema ese. Pero acá te ponen un rótulo y quedás así, porque la Justicia es muy permeable respecto de la tele y tuve que ir hasta la Corte Suprema. Jamás me tuve que borrar, ni profugar, ni hacerme el boludo".

"Y si rememoramos, ¿por qué Flavio Mendoza hizo tareas comunitarias para no ir a juicio conmigo? Todo eso está en Internet, donde está clara mi inocencia, pero la gente se queda con lo otro", destacó Javier Bazterrica, asegurando haber sido inocente en las causas que se iniciaron en el año 2015.

La nueva vida del Gigoló, alejado de las cámaras y adentro de los boliches

En una entrevista con Infobae, Javier Bazterrica informó: "Soy DJ, estoy tocando en los mejores lugares. Hace poco exploté Belushi en Palermo, la gente no podía creer que iba a tocar de esa manera. Toqué en el Four Seasons, en el Hilton, en fiestas privadas de famosos y puse mi segundo bar, tengo locales de ropa. Estoy bien, lejos de los medios, pero no tanto. Toco música electrónica, un poco de cachengue y lo que la gente pida".

"Siempre hay buena onda. Voy a un café, a un boliche o a tomar un helado y la gente me pide fotos, saludos. Cumple de los hijos, siempre la buena onda. Y cuando voy como DJ o como presencia, cero problema. La gente aprendió a querer al personaje, me dan su buena onda, y yo soy muy dado con la gente. Obvio que voy con cinco custodios por cualquier eventualidad, pero con la gente está todo bien. Jamás tuve que pasar un mal momento", aseguró.