La revelación de La Negra Vernaci sobre Cristina Kirchner: "Me enamoré"

La locutora recordó la entrevista que pudo hacerle a la vicepresidenta y confesó lo que sintió.

Es de público conocimiento que Cristina Kirchner se cuida mucho a la hora de dar entrevistas y es por eso que no es fácil llegar a entrevistarla, la vicepresidenta siempre dice lo que tiene que decir cuando ella lo cree necesario y eso es suficiente. Sin embargo, hace algunos años, "La Negra" Vernaci logró lo que muchos quieren y pudo tener una charla privada con la vicepresidenta de la Nación. En una charla con El Destape Radio, la locutora recordó ese momento emocionante y contó qué sintió.

Para sincerarse completamente, "La Negra" Vernaci confesó: "La verdad me enamoré, yo no la conocía a Cristina. Me pareció una mujer tremendamente inteligente, nunca había estado con una mina tan inteligente y tan normal. La verdad que fue una agradable sorpresa. No es una yegua, no es la hija de puta que todos creen. Con respecto a Cristina, encontré una líder, nunca había estado al lado de un líder y de pronto encontré una líder".

Pero a su vez, "La Negra" Vernaci tuvo que lidiar con el odio de algunos periodistas que no podían concebir que, sin tener el título de periodista, Cristina Kirchner le diera una entrevista a ella. La locutora manifestó: "El odio de mis compañeros, porque yo no soy periodista y tampoco escritora, escribí un libro, pero no soy escritora".

Como si eso fuera poco, "La Negra" Vernaci expresó que los grandes periodistas de la Argentina alardean de que el día que puedan hacerle un reportaje a Cristina Kirchner van a hacer tan buenas preguntas que inmediatamente la van a meter presa después de verlo. La locutora agregó: "Tienen esa fantasía".

Con respecto a cómo fue que logró entrevistar a Cristina Kirchner en el 2017, "La Negra" Vernaci reveló: "La verdad no la gesté yo, la hizo mi productora de ese momento Ana López Castro. Cristina estaba dando algunas entrevistas, nada más". También contó que su productora le preguntó si quería que la anote y ella le dijo que sí, pensando que nunca la iban a llamar para hacerla.

La infancia de "La Negra" Vernaci

En un momento de la entrevista con El Destape Radio, "La Negra" Vernaci recordó cómo vivió su infancia y adolescencia: "No me autodefino como peronista ni Kirchnerista. Viví en una casa peronista. Era una tilinga y toda la familia de mi papá re gorila. Con los años me fui dando cuenta y aprendiendo dónde estaba la verdad". La locutora se definió de la siguiente forma: "Yo soy totalmente antrimacrista, antineoliberal soy".