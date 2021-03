La advertencia de Feinmann a Macri por su frase sobre Perón: "no lo bancaría"

Después de la frase sobre Perón, Feinmann se preocupó sobre la repercusión dentro de Juntos por el Cambio

El periodista ultramacrista Eduardo Feinmann repasó en la señal de TV de La Nación la entrevista que recientemente le hizo Jorge Lanata a Mauricio Macri por Radio Mitre y compartió una fuerte advertencia al líder de Juntos por el Cambio quien aseguró que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, formaría parte de su espacio político.

"Gran nota de Jorge Lanata. La confesión de Mauricio Macri, me hubiera encantado sacársela, de que si Perón se levantara de la tumba votaría a Juntos por el Cambio... Yo no sé cómo le debe hacer caído a los más fanáticos, al núcleo duro, al 20 por ciento", observó Eduardo Feinmann y, a continuación, analizó cómo podría repercutir tal confesión en el interior del partido opositor.

"Yo no sé cómo le debe haber caído al núcleo duro de Juntos por el Cambio. Ese 20% detesta de tal manera al peronismo que no sé si se bancaría esto que acaba de decir Mauricio Macri", afirmó categórico ya que durante años el ex presidente responsabilizó a los "70 años de peronismo" a casi cualquier de casi cualquier cosa que sucediera en el país. "Por ahí sí, qué sé yo. Si Perón viviera sería de Juntos por el Cambio, mamma mía", exclamó el periodista.

Si bien la frase del hombre emblema del neoliberalismo generó un fuerte repudio en las redes sociales donde lo acusaron de usar la figura del ex presidente que aborrecería su política de Estado, también dio el lugar a la viralización de todo tipo de memes y menciones que invitan a la gracia en torno a semejante confesión.

Feinmann contó que Menem le dijo que Perón era liberal

Dentro de los artilugios posibles para explicar la inexistente unión entre el movimiento peronista y Mauricio Macri, Eduardo Feinmann recordó un encuentro con el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. "Estaba en el despacho presidencial del avión presidencial volviendo del sur a Buenos Aires. Tenía un libro chiquito que hablaba de que Perón era liberal", compartió.

A continuación, se le escapó un módulo de historia económica argentina en donde el ex presidente Carlos Menem tiene un protagonismo más que especial. "Me acuerdo como si fuera hoy. Me siento y el ex presidente me dijo 'mirá, Eduardo, si Perón viviese sería liberal. Y haría las cosas en lo económico como las estoy haciendo yo'. No me olvido más, me hizo acordar a lo que dijo hoy Mauricio Macri", completó.