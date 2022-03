Insólita chicana de Lanata contra la hija de Feinmann: "Va a ser kirchnerista"

En octubre de 2021, Eduardo Feinmann se convirtió en padre por primera vez tras la llegada al mundo de Esmeralda, hija que concibió junto a su pareja Lucía Auat.

Eduardo Feinmann presentó a su hija Esmeralda en Radio Mitre y en el pase con el periodista Jorge Lanata recibió insólitas cargadas: “Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante”, le dijo el líder de Lanata sin filtro. La niña nació en octubre de 2021 y ya tiene seis meses. Feinmann se convirtió en padre por primera vez tras la llegada al mundo de la hija que concibió junto a su pareja Lucía Auat.

La beba apareció así en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), conducido por su padre. “No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso”, bromeó. “Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres”, apuntó Lanata. “Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera”, se quiso consolar Feinmann. “Por eso disfruta ahora que cambiar los pañales es lo más leve que te va a pasar...”, le dijeron.

“El minuto a minuto dice que tiene que volver Esmeralda ya”, apuntaron desde la mesa de Feinmann, dado el pico de rating que tuvo el programa en su versión en video tras la aparición de la beba. “Si vuelve Esmeralda tienen que hacer un primer plano a los ojos...”, sugirió el conductor. “Tiene ojos azules, creemos que sale al padre”, describió la locutora. “¿Vos tenés ojos azules, Feinmann?”, preguntó Lanata, incrédulo. “No, por eso creemos que sale al padre”, cerró el chiste la locutora.

El programa de Feinmann subió el rating cuando presentó a su hija

Ahí apareció la pequeña, que provocó una súbita ternura en todos los que estaban al aire. “Qué linda que es, muy bonita...”, dijo Lanata. “Es demasiado linda para ser hija de Feinmann”, se escuchó.

“Quiere huir, creemos que va a salir caminando acá”, dijo la locutora. “¿No se quiere escapar? ¿No quiere dejar el país, Edu? Querés ir a Ezeiza”, bromearon, mientras Feinmann sacaba de plano a su hija.