Rocío Oliva disparó munición gruesa contra Morla tras su acusación

Tras la fuerte entrevista que brindó Matías Morla a Jorge Rial, una de las principales perjudicadas fue Rocío Oliva. El abogado apuntó contra la expareja de Diego Maradona y la nombró como una de las responsables de su muerte. Una declaración que, al parecer, tiene destino de terminar en la justicia. Según la expareja del Diez, lo demandará.

"A Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos”, sentenció Matías Morla, en su charla para TV Nostra. La exintegrante de Polémica en el Bar salió el cruce del abogado en C5N y aclaró: "El quiso decir que Diego se puso muy triste con la separación y no lo pudo superar. Yo vi los títulos y parece otra cosa. Hablé con mis abogados y esto no va a pasar".

Oliva se mostró furiosa por la insinuación que disparó Morla y advirtió que no se va a "cansar de demandar y de poner un freno. No hay impunidad total y decir lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, es fuertísimo. Me enoja con Morla, por mi que no me nombre".

"Voy a demandar y mis abogados ya están al tanto de todo", reiteró Oliva, y aclaró que no solo se refiere a Matías Morla sino también a todos los medios que mantengan en sus títulos la declaración del abogado en la que la culpó de la muerte de Maradona.

Para profundizar el tema que trajo a colación Morla, Rocío Oliva aclaró que "nadie muere por amor" y reveló: "En su momento se terminó el amor y el cariño quedó, pero yo decidí separarme. Pero cuando lo vi mal me puse a disposición pero a mi nadie me llamó". Incluso, confirmó la anécdota contada en TV Nostra sobre su rechazo al piso en Roma que Diego quiso comprarle. "Si, fue así. Me miraba como que estaba loca. No existe alguien que te rechace un piso en Roma. Le dije que no. El se sorprendía muchas veces de mis respuestas", contó.

Fuerte acusación a Matías Morla

Mientras Morla dialogaba con Rial y lanzaba frases como "A Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos" o "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase", entre otras, DJ Kelo -amigo de Gianinna Maradona- publicó un video en su cuenta de Instagram con un comentario muy fuerte.

El famoso DJ filmó partes del reportaje y no sólo contradijo sus palabras sino que también indicó que la mujer que Diego amaba había tenido un romance con el abogado: "No la quería a Rocío Oliva, te la cog... la con... de tu madre. No puede ser que a este chabón le den prensa, ni le dé la cara. Asesino".