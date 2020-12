Diego Armando Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre, producto de un paro cardiorrespiratorio. La inesperada noticia significó un duro golpe para la sociedad argentina y también para el mundo entero. Y para Claudia Villafañe, ex esposa con quien tuvo momentos de amor y odio, terminó siendo muy shockeante. En medio de su participación en MasterChef Celebrity, la madre de Dalma y Gianinna se ocupó de organizar su velatorio. Pese a la distancia que había entre ambos, Yanina Latorre indicó que Pelusa solía tener un gesto hacia su expareja: "Lo hacía cada año".

En los últimos años, y tiempo después de su separación definitiva, Maradona y Villafañe estaban enemistados por un problema judicial. El exfutbolista la demandó por la compra de tres lujosos departamentos en Miami, Estados Unidos. Y la guerra entre Matías Morla y Fernando Burlando, abogados del crack y de la empresaria, respectivamente, se había vuelto mediática.

De acuerdo a lo que indicó Yanina Latorre -pareja de Diego Latorre y panelista de Los Ángeles de La Mañana- en una entrevista que le concedió a Para Ti, el campeón del Mundial de México '86 solía tener un gesto con Claudia, a pesar de la distancia que existía entre ambos.

El gesto de Maradona hacia Claudia Villafañe, a pesar de que ambos estaban distanciados:

Yanina Latorre sostuvo que Diego Maradona seguía enamorado de Claudia Villafañe, ex esposa con la que tuvo dos hijas: Dalma y Gianinna: "Claudia fue el gran amor de Diego. Y te aseguro que Claudia no sólo lo amaba a Diego: lo veneraba. Yo la he visto a Claudia hacerle masajes en los pies a Diego después de un partido, atarle los cordones de los botines antes de salir a la cancha… Y todo lo hacía con ese amor, absolutamente incondicional, que ella sentía por él. Y te puedo asegurar, que hasta el último momento, Diego tenía una relación especial con ella".

Incluso, la panelista contó que, durante mucho tiempo, Diego le rendía un homenaje a Claudia: "Voy a contar algo que muy pocos saben: Diego todos los años le mandaba un enorme ramo de flores para el Día de la madre. Incluso en pleno juicio. En 2020 y en 2017, cuando le inició juicio, también le mandó flores. Así era Diego".