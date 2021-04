El último lunes por la noche, Matías Morla brindó una entrevista en TV Nostra -programa que estrenó Jorge Rial- y volvió a aparecer públicamente para dar su testimonio tras la muerte de Diego Maradona, ídolo por el que gran parte de la sociedad exige justicia. Durante la charla, un amigo de Gianinna Maradona filmó un video insultando al ex abogado de "Pelusa" y lanzó una fuerte acusación que involucra a Rocío Oliva, ex pareja del crack.

Mientras Morla dialogaba con Rial y lanzaba frases como "A Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos" o "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase", entre otras, DJ Kelo -amigo de Gianinna Maradona- publicó un video en su cuenta de Instagram con un comentario muy fuerte.

El famoso DJ filmó partes del reportaje y no sólo contradijo sus palabras sino que también indicó que la mujer que Diego amaba había tenido un romance con el abogado: "No la quería a Rocío Oliva, te la cog... la con... de tu madre. No puede ser que a este chabón le den prensa, ni le dé la cara. Asesino".

Asimismo, el joven que forma parte del entorno íntimo de Gianinna Maradona desmintió que Morla haya estado en las últimas siete fiestas de fin de año junto a Maradona: "¿El último (año nuevo) donde estuviste, Morla? Porque yo estaba y no te vi. El último de su vida no estuviste. Mentiroso, lacra, cagón".

Finalmente, y refiriéndose a los dichos de Morla sobre la ausencia de diálogo entre Maradona y Claudia Villafañe, DJ Kelo manifestó: "Mentira que Diego ni la atendía... ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las doce el año nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?".

Como consecuencia, y acreditando las palabras de su querido amigo, Gianinna Maradona subió una historia de Instagram junto a DJ Kelo y expresó: "Los buenos con los buenos. Por eso año nuevo todos juntos. Yo te amo Carli de mi corazón, máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo".

Qué dijo Morla sobre la condena social y la marcha en su contra

"Una marcha en la plaza que se usó con el dolor de la gente. Los que fueron a la plaza eran barrabravas pagos", sintetizó el ex abogado de Maradona sobre la marcha convocada por las hijas del Diez en contra de Matías Morla y el doctor Leopoldo Luque. Para enfatizar la tranquilidad que lo envuelve, el principal acusado públicamente por la muerte de Maradona aclaró: "Desayuno en la misma esquina todos los días y hago las mismas actividades. No me siguen barrabravas, me sigue gente de comederos".

En esta línea, desestimando por completo la condena social que recae sobre su figura tras la muerte de Diego Maradona, Morla retrucó: "Maradona facturaba, se murió y no puede hacer más dinero ahora. Mientras me piden la marca Maradona organizaron la marcha". "La marcha fue un escrache para una empresa que está a nombre mío por indicación de Diego", explicó al tiempo que aclaró que el ex futbolista lo eligió por el mismo motivo que "le revocó el testamento a las hijas".