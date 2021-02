Diego Latorre se suma a una nueva ficción de Adrián Suar

Diego Latorre se ganó un lugar entre los comentaristas de mayor renombre dentro del fútbol. Su participación ya es clásica cada fin de semana, tanto en partidos de índole local como internacional. Por eso sorprendió la revelación de su esposa, Yanina Latorre, quien contó que el exfutbolista participará de una nueva ficción junto a Adrián Suar y Laurita Fernández.

“En las ficciones que se están empezando a hacer se hisopan todos cada vez que van a grabar un capítulo, no lo puedo creer. Diego va a hacer una, Diego padre”, contó la angelita, a lo que el conductor respondió: “Hay distintos protocolos, están los de saliva también, hay uno que es de sangre rápido”.

“Sí, Diego va a participar de unos capítulos en la ficción de Suar, miralo”, insistió Yanina.

Diego Latorre desembarca en la actuación

Según lo que reveló la panelista y esposa del exjugador de Boca y Racing, Diego Latorre actuará de periodista deportivo en una ficción que prepara Adrián Suar. “¿En la ficción que está con Laurita Fernández, Gastón Bermúdez y todos ellos?”, repreguntó el conductor de Los ángeles de la mañana.

“Sí, va a aparecer ahí, y lo hacen hisopar cada vez que tiene que ir a grabar”, explicó Yanina sobre el protocolo sanitario. “Algo que me explicaba la médica que me hisopó a mí es que, en el momento que te hisopan, es posible que vos después, a los dos o tres días empieces con síntomas y tengas la enfermedad y te contagies. Pero si en ese momento te da negativo, en ese momento vos no contagiás. Si en el momento te hisopan, podés grabar con todo el mundo tranquilamente, porque no va a pasar nada”, indicó por su parte Nancy Duré.

“Yo sería feliz con una máquina que te hisope todos los días”, deseó Pía Shaw.

Sorpresiva revelación de Diego Latorre sobre las vacunas VIP

Luego del escándalo que se originó a raíz de las vacunas VIP que finalizó en la renuncia del ex ministro de Salud Ginés González García, se conoció una supuesta lista de beneficiarios para acceder a la vacuna contra el coronavirus por fuera de los procedimientos normales. Uno de los nombres fue el de Diego Latorre, quien rápidamente salió a desmentir esta información en sus redes sociales.

"Anda circulando una lista de vacunados vip y debo salir a aclarar, aunque a veces aclarar oscurece. Quiero desmentir totalmente. Al principio creí que era una opereta más o menos, pero veo que la gente lo creo. con todo su derecho porque le han mentido tanto a la gente", aseguró "Gambeta", claramente molesto por haber sido introducido en un listado al que calificó como "opereta".