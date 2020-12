La muerte de Diego Armando Maradona golpeó a todos los argentinos pero, en especial, a sus familiares más cercanos. Entre ellos, uno de los más afectados es Dieguito Fernando, el hijo menor del Diez que tiene tan solo siete años y hoy es contenido por su mamá, Verónica Ojeda y su actual pareja y abogado, Mario Baudry.

El abogado aseguró que el pequeño está realizando un tratamiento con profesionales de la salud que lo ayudan en este momento difícil. “Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención, le hacen todo el tratamiento”, contó en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

También, el letrado señaló que el niño extraña a su papá y realiza solo las actividades que antes compartían: “Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla, que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos”.

Luego, explicó que Dieguito Fernando siempre recuerda al astro del fútbol, en especial cuando oscurece. “A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice ‘vamos afuera’. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado dice ‘hay nubes, papá no me puede cuidar’. En esas condiciones está Dieguito”, dijo en una charla con Ángel de Brito en el ciclo de El Trece.

Matías Morla envió una carta documento a Dieguito Fernando

Ojeda vivió una llamativo episodio este lunes por la tarde cuando un cartero se presentó en su casa de Ezeiza para llevarle una notificación que estaba a nombre de su hijo. En Instagram, ella manifestó su indignación por lo ocurrido.

“Más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, creer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá”, expresó.

“Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar”, enfatizó y pidió que dejaran en paz a su hijo para que “tenga una vida plena”. “Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá”, concluyó la ex pareja de Maradona.