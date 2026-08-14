Día de las Infancias: los mejores 6 restaurantes de Buenos Aires con menús para chicos

Cada tercer domingo de agosto se celebra el Día de las Infancias y, este año, será el 16 de agosto. Se trata de la excusa perfecta para salir a comer algo rico en familia y disfrutar de un fin de semana largo junto a los más chicos.

A dónde ir a comer por el Día de las Infancias en Buenos Aires

En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay varios lugares que cuentan con promociones para celebrar el Día de la Niñez. Entre los más recomendados se encuentran:

B'Moodie

En Palermo, B’Moodie apuesta por una alternativa que combina el espíritu de la street food con algunos de los sabores preferidos de los más chicos: el Combo Modo Feliz, que incluye una Chill Burger de carne, cheddar y alioli de ajos confitados, chicken nuggets, papas fritas y una gaseosa o agua a elección. La experiencia se completa con la Chocotorta Ice Cream Sandwich, una versión helada de uno de los postres más populares de la Argentina.

Dirección: Beruti 3330, Palermo Off.

Tomate

Quienes salgan a comer en familia pueden encontrar en Tomate una alternativa pensada para niños menores de 12 años, se trata de un menú promocional de $29.000 e incluye bebida, un plato principal, una guarnición a elección y helado. Se puede elegir entre pasta corta con salsa rosa, lomito al plato o nuggets de pollo elaborados en el restaurante, con papas fritas, vegetales asados o tomatitos como acompañamiento. Además, la carta general ofrece la posibilidad de pedir la hamburguesa de cordero con papas fritas.

La propuesta forma parte del funcionamiento all day del restaurante, donde el chef Facundo Berti desarrolla una cocina de estación que acompaña desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, junto con una oferta de cafetería, pastelería, vinos y coctelería distribuida en sus tres sucursales.

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

Alicia y el Gato

El domingo 16 de agosto, Alicia y el Gato propone celebrar el Día del Niño con una edición especial de Pintá tu Taza ($20.000). El taller, que comenzará a las 15 hs e incluye todos los materiales, una bebida a elección y la pieza intervenida para llevar a casa. Los chicos de hasta 12 años tienen un menú Kids que incluye una bebida sin alcohol, stickers y cuatro opciones de platos: pollo a la plancha con papas rústicas; chicken tenders marinados y horneados con alioli cítrico suave; fettuccine caseros con salsa de crema, pomodoro o bolognesa, o una pizza individual de mozzarella o pepperoni.

Durante la jornada también habrá maquillaje artístico, juegos de mesa, dibujos para colorear, propuestas recreativas y distintas sorpresas, entre ellas la visita del personaje caracterizado como Alicia para acercar a los chicos a su mundo de fantasía. El plan transcurre en el particular universo del restaurante temático, entre pisos ajedrezados, pasadizos, paredes cubiertas de rosas y detalles que atraviesan desde el mobiliario hasta la vajilla.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Ciro

Para celebrar el Día de la Niñez, Ciro propone una salida familiar que combina sabores italianos para los grandes con una carta pensada para los más chicos. A diferencia de una propuesta exclusiva por la fecha, el menú kids está disponible todos los días, tanto al mediodía como por la noche, en sus locales de Palermo y Puerto Madero. Los chicos pueden elegir entre casarecce con crema o nuggets de pollo con papas fritas, y completar la comida con un vasito de gelato artesanal elaborado con receta 100 % italiana, disponible en sabores como pistacho, chocolate Ciro con dulce de leche natural, mascarpone con frutos rojos, sambayón con frutos secos y variedades de estación.

Y si la idea es extender el plan más allá del almuerzo o la cena, la merienda también suma opciones para compartir entre grandes y chicos, como churros crocantes con dips de Nutella y dulce de leche, tortas XL y cookies.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Hierro

Este domingo 16 de agosto, Hierro propone convertir una visita a sus sedes de Palermo y Nordelta en un plan para disfrutar en familia: mientras los grandes se sientan a comer carnes maduradas y platos de cocina al fuego, los más chicos tienen un menú infantil especial creado especialmente para celebrar el Día de la Niñez. La propuesta incluye bastones de pollo crocantes, para acompañar con puré o papas fritas; tallarines caseros al huevo, con salsa crema, pomodoro o rosa, o milanesa de ternera, con papas fritas o ensalada mixta. Las bebidas se eligen aparte entre agua, gaseosa o limonada.

Para los adultos, la experiencia gira alrededor de la parrilla y los cortes de carne madurada, con opciones como bife de chorizo, ojo de bife, vacío, entraña y T-Bone, además de una propuesta de coctelería de autor para acompañar la comida.