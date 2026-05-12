Día del Hummus: 5 lugares imperdibles de Buenos Aires para tapear en patios escondidos y casonas del siglo XIX

Cada 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Hummus, una preparación que pasó de ser un simple dip a la estrella de los platos. En medio de su amplia variedad gastronómica, Buenos Aires invita a festejar este día con un tapeo de calidad y en los mejores rincones Desde patios escondidos, hasta casonas del siglo XIX, a dónde ir a comer.

Día del Hummus: 5 lugares imperdibles de Buenos Aires para tapear

Bilbao

En Bilbao, el hummus con sésamo negro se destaca dentro de la carta de tapas por su perfil intenso y su textura bien lograda. A base de garbanzos, se presenta cremoso y untuoso, con el agregado de tahini negro artesanal, que aporta notas tostadas y un carácter más profundo que el hummus tradicional. Llega a la mesa como platito para compartir, servido de forma simple y acompañado con pan, pensado para integrarse al centro de la mesa y al tapeo. Es una opción que funciona tanto como entrada como para acompañar otras preparaciones, sumando una alternativa vegetal que no resigna sabor ni presencia.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Eléctrica Pizza

El nuevo espacio de Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport en Palermo Hollywood, combina pizzas de inspiración napolitana, platitos para compartir y pastas caseras en un ambiente descontracturado con guiños al Brooklyn de los años 80. Entre las opciones para arrancar, sobresale el hummus de arvejas, preparado con jugo de limón, tahini, aceite de oliva, sal y pimienta. De textura cremosa, se corona con pequeñas hojas verdes, aceite de oliva y arvejas crocantes y especiadas.

Se presenta acompañado con pan chato de elaboración artesanal, condimentado con pimienta, oliva y sal gruesa, cocinado en el horno de leña del lugar. Para acompañar, la barra propone clásicos ideales para la ocasión, como el Cinzano con soda y limón o un Aperol Spritz bien frío.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

TACU

En San Fernando, TACU Resto & Bowling abrió recientemente sus puertas con una propuesta que combina gastronomía, bowling y espacios pensados para compartir en familia o con amigos. El nuevo local reúne cocina de perfil casero, patio climatizado y cinco líneas de bowling en un formato que integra comida y entretenimiento. Dentro de la carta, una de las preparaciones que acompaña distintos platos es el hummus de remolacha, elaborado con garbanzos cocidos, remolachas asadas, jugo de limón, aceite de oliva extra virgen y zaatar. También forma parte de la picadita fría, donde se sirve con pan y se combina con quesos, fiambres, aceitunas marinadas y escabeche de berenjenas.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

Chill Garden

En una casona del siglo XIX ubicada en Caballito, Chill Garden desarrolla una propuesta gastronómica a cargo del chef Tupac Guantay, centrada en el producto y la estacionalidad. Dentro de su carta, el hummus aparece como una de las entradas representativas: una tostada de pan de campo con hummus elaborado en el momento, morrón asado, pepinillos, semillas de sésamo y una emulsión de albahaca que articula los sabores.

Para acompañar, se sugiere el Jardín Babilonio, un mocktail que combina agua, jugo de naranja, limón, almíbar de jengibre y albahaca. El espacio, recuperado durante la pandemia, conserva su estructura original y suma un jardín con más de cien plantas, sectores adaptados para distintas estaciones, un salón interior y una cava privada.

Dirección: Pujol 935, Caballito.

Tomate

En Tomate, el chef Facundo Berti incorpora esta temporada dos versiones de hummus que forman parte de la carta de otoño. Por un lado, una preparación de garbanzos y maní con aceite de oliva, acompañada con pan pita, pensada para compartir o comenzar la comida. Por otro lado, una opción que suma zanahorias asadas, yogur natural y garrapiñada de avellanas, servida con pan árabe y con alternativa vegana.

La combinación de ingredientes construye un perfil que dialoga con el resto del menú, donde se integran productos de estación como membrillos, peras, hongos, kale, cordero y pesca del Atlántico. Los locales mantienen una ambientación con presencia de vegetación y una carta que se modifica según la disponibilidad de insumos.