El blooper de Milei en el debate presidencial y las chicanas entre los candidatos para las elecciones 2023: "Dejame hablar"

Mientras respondía una pregunta de Massa, el candidato libertario protagonizó un blooper con el micrófono. Además, Myriam Bregman lo chicaneó por describirse a sí mismo como "el león".

En el debate presidencial, que tuvo su primera edición el domingo en Santiago del Estero, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, protagonizó un blooper mientras respondía una pregunta del ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

En el segmento de "preguntas cruzadas", Massa le preguntó al diputado libertario por sus agravios hacia el papa Francisco, a quien en el pasado describió como el "representante del maligno en la tierra". "Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia", lanzó Massa.

Milei comenzó a contestar la frase de Massa, señaló que sus "afirmaciones fueron hechas en un contexto en el que todavía no estaba en política" y dijo que el ministro estaba "poco informado". "Yo había pedido perdón por eso", agregó. En ese momento, ante nuevas palabras de Massa, quien estaba con el micrófono apagado porque no era su turno, Milei pidió: "Dejame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso".

De lo que no se dio cuenta Milei fue el micrófono de Massa estaba apagado, por lo que la moderadora Lucila Trujillo intercedió una vez que el libertario concluyó su contestación. "Les aclaramos que mientras no tengan la palabra sus micrófonos van a estar cerrados, con lo cual el que esté hablando, aunque vea que otro hace ademanes, no se está escuchando en la transmisión. Lo aclaro para que sepan que están cerrados los micrófonos del resto cuando no tienen la palabra".

Chicanas entre candidatos

Durante el debate hubo varias chicanas entre candidatos presidenciales. Una la protagonizó la diputada nacional y candidata a presidenta del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, quien confrontó con Milei, quien se describe a sí mismo como "el león". "No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo Bregman.

Por otra parte. Massa chicaneó a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por el recorte del 13% a las jubilaciones que la entonces ministra de Trabajo hizo durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida: ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó".