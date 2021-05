Dalma cruzó picantísima a Verónica Ojeda: "Le pasó lo mismo que ella nos hacía a nosotras"

Dalma Maradona cruzó sin filtros a Verónica Ojeda a través de Twitter.

A esta altura está bastante claro que Dalma Maradona nunca se llevó bien con Verónica Ojeda. Desde que Ojeda comenzó su relación con Diego Maradona, las acusaciones con las hijas del Diez fueron constantes. Pero tras su muerte, y con el reclamo de justicia en común, parecía que habían firmado una tregua, o por lo menos habían frenado con los ataques. Pero a través de sus redes sociales, Dalma Maradona apuntó contra Ojeda: "Muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella".

El informe de 70 carillas que realizó la Junta Médica convocada por la fiscalía que investiga la muerte de Diego Armando Maradona concluyó que el accionar de los médicos que rodeaban al crack fue "ineficiente, inadecuado y temerario". Luego de conocer estas definiciones, distintos integrantes del círculo cercano a Maradona salieron a hablar. Una de ellas fue Verónica Ojeda, que en diálogo con Los Ángeles de la Mañana se mostró muy afectada por lo expresado en el informe médico.

"Muere sin un solo pariente alrededor. El hombre estaba enfermo y nadie estaba con él", aseguró Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, uno de los principales apuntados por Dalma y Gianinna Maradona. Visiblemente enojada, Ojeda replicó: "¡Para eso estaban los profesionales! A las hermanas, en la internación de Tigre, no las vi. Siempre estaban Dalma y Gianinna. A mí me costaba mucho ir a Tigre". Pero la respuesta más picante a toda esta situación llegaría más tarde a través de la cuenta de Twitter de Dalma Maradona.

Tomando las conclusiones de la junta médica y las palabras de Ojeda, el periodista Pablo Layús tuiteó: "Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que @dalmaradona, Gianinna y @Veruojeda25 contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el 'entorno' no las dejaban, no nos alcanzaría un programa. ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera". Dalma Maradona levantó el guante y le tiró un picantísimo palo a la madre de Dieguito Fernando.

"Con la única diferencia de que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella. Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo", disparó sin piedad la actriz, que se suele mostrar muy activa en Twitter. Fiel al estilo Maradona, Dalma apuntó directamente y sin anestesia contra quien fuera una de sus principales rivales desde que Ojeda ingresó en la vida de Diego Maradona. Su hermana Gianinna tomó la decisión opuesta al salir de la exposición mediática eliminando sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.