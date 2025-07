¿Por qué los 10 de julio se celebra el día del carpincho?

Cuándo es el día del carpincho.

Las redes sociales suelen tener animales que son más valorados que otros y que despiertan una gran cantidad de comentarios a su favor. Uno de ellos es el carpincho, que en este 10 de julio se encuentra de festejo porque se trata de su día. Un momento especial en el calendario que muchos no conocen, pero que se suman a compartir fotos y videos de su comportamiento que suele despertar ternura y risas.

Una celebración que provocó la presencia de una gran cantidad de contenido que van desde videos con curiosidades, información sobre sus hábitos y hasta reconocidos memes. Una especie que en la Argentina está presente en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santa fe, Buenos Aires y algunas partes de Santiago del Estero. Se los considera animales muy adaptables a distintos ambientes, pero necesitan que haya acceso al agua y a la vegetación para subsistir.

Cuándo es el día del carpincho.

"¿Es la capibara el animal con más nombres del mundo? Cada 10 de julio se celebra el Día de Apreciación del Capibara", expresaron desde Sputnik Mundo, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo, se puede apreciar que el nombre carpincho solo está disponible en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Mientras que en Ecuador y Bolivia se les dice capibara, en Perú es conocido como ronsoco y en Brasil capivara, en Colombia como chigüiro y en Venezuela chigüire.

Lo cierto es que no importa el nombre, se trata de la misma especie y la elección de este día está vinculado a una iniciativa que es producto de aficionados y asociaciones protectoras para celebrar sus cualidades. Además, se invita a las personas a que tomen conciencia de que es necesario cuidar los ambientes salvajes para que el animal pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema y no se extinga con el paso de los años. No obstante, la efeméride no se encuentra formalizada y reconocida por organismos internacionales.

¿Son peligrosos los carpinchos?

Cada tanto suelen surgir noticias de que una manada de carpinchos ingresó en diferentes hogares del complejo de viviendas privadas Nordelta. Algunos expresan una profunda preocupación por la presencia de estos "inesperados" visitantes, mientras que otros se lo toman con cierta gracia y hasta les convidan algo de comida a modo de agradecimiento por visitarlos.

"Esto viene pasando hace muchos años en varios barrios que se hacen sobre espacios naturales: la fauna vuelve a ocupar el lugar que alguna vez ocupó", expresó Manuel Jaramillo, directo de la fundación Vida Silvestre, en charla con El Destape. El especialista aseguró que no son animales peligrosos y que no representan ningún problemas para los vecinos. "Si muerden es solamente cuando se sienten acorralados, amenazados. Van a morder o también puede correr hacia el agua", agregó.

La recomendación ante la presencia de un carpincho es dejarlo que desarrolle sus actividades sin alteración alguna y luego regresarán a su hogar. En caso de que la visita del carpincho se transforme en un problema lo mejor es llamar a los bomberos o a la policía para que actúen de acuerdo con el protocolo establecido.