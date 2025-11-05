Es más vieja que el obelisco y su horno nunca se apagó en 94 años: el recorrido que permite conocer todos los secretos de Güerrín, la histórica pizzería.

Güerrin, la pizzería más emblemática de la Ciudad de Buenos Aires y parada obligada de la Avenida Corrientes, da inicio a un nuevo capítulo en su historia: “Un día en Güerrin. Un viaje por nuestra historia”, un recorrido inmersivo que abre al público los espacios más emblemáticos y las historias que dieron forma a una tradición porteña.



En un recorrido guiado y contado en primera persona por Marcos Giaccaglia, descendiente directo de los fundadores y actual manager, los visitantes podrán conocer los espacios ocultos y las historias que marcaron el pulso de esta institución porteña desde 1932.

El tour, llamado "Un día en Güerrin. Un viaje por nuestra historia", propone un recorrido por los distintos hornos y salones que dieron forma a la leyenda. Desde el Horno 1, donde todo comenzó con las pizzas al corte para los trabajadores y teatristas del centro, hasta el Patio Napolitano, que nació en plena pandemia y hoy es un espacio de encuentro y degustación, cada estación del recorrido invita a descubrir el alma de Güerrin y su evolución a lo largo de las décadas.

"Este recorrido es una forma de abrir nuestra historia y compartirla con quienes nos visitan. Güerrin es mucho más que una pizzería: es parte de la memoria colectiva de Buenos Aires", afirma Giaccaglia.

Qué lugares de Güerrín se conocen durante el recorrido

Durante la experiencia exclusiva, los participantes podrán:

Recorrer los salones de la pizzería y conocer su historia y el por qué de su creación.

Conocer la mítica cámara de mozzarella Güerrin, corazón de su sabor inconfundible.

Descubrir la tomatina, entender su rol y ver cómo se prepara la clásica salsa de la casa.

Participar de degustaciones de focaccia con salsa y quesos.

Cómo hacer el recorrido

Esta experiencia tiene lugar todos los domingos, con dos horarios disponibles: 11:00 y 17:00 hs, y tiene cupos limitados. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial.

Con esta propuesta inédita, Güerrin reafirma su lugar como referente de la pizza porteña y parte esencial del mapa cultural y gastronómico de la ciudad, invitando a redescubrir desde adentro una de las historias más queridas de Buenos Aires.