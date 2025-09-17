Copa Trivulzio: el misterioso tesoro romano que sobrevivió más de 16 siglos.

La Copa Trivulzio, también conocida como vaso diatreta, es uno de los objetos más enigmáticos y valiosos del mundo antiguo. Este tesoro romano, creado hace más de 1.600 años, sigue deslumbrando por su complejidad técnica y su impecable estado de conservación. Su misterio no solo reside en la perfección de su diseño, sino también en la historia de desaparición y hallazgo que la rodea.

Considerada una joya de la artesanía del Imperio Romano tardío, la Copa Trivulzio fue fabricada en vidrio durante el siglo IV d. C. y destaca por un detalle único, y es que combina lujo, innovación y un misterio que se mantuvo intacto a lo largo de los siglos. El enigma de cómo logró sobrevivir más de dieciséis siglos convierte a esta pieza en una de las más fascinantes que dejaron los romanos.

Cuál es el origen de la Copa Trivulzio

Los especialistas sitúan la fabricación de la Copa Trivulzio en el apogeo del Imperio romano, alrededor del siglo IV d. C., cuando los talleres de orfebrería y vidrio experimentaban con técnicas complejas y costosas. La copa se elaboró en vidrio reticulado, un proceso extremadamente difícil que da la ilusión de estar formada por dos capas: una interna y otra externa, conectadas por soportes minúsculos que generan un efecto tridimensional.

La copa Trivulzio es uno de los mayores tesoros de la historia.

Con apenas 12 centímetros de altura y 9 de diámetro, su tamaño no le resta imponencia. La inscripción en latín que recorre su contorno, traducida como “Bebe para vivir muchos años”, refuerza su carácter ceremonial. Estos vasos diatreta, extremadamente costosos, solían pertenecer a miembros de la élite o destinarse a rituales exclusivos.

El nombre “Trivulzio” llegó mucho después, en el siglo XIX, cuando la influyente familia milanesa la incorporó a su colección privada. Antes de ello, el paradero de la copa fue un misterio durante más de mil años, lo que contribuyó a reforzar su misterio.

Dónde se conserva la Copa Trivulzio

Tras reaparecer en Roma en el siglo XVII, la pieza pasó por distintas manos hasta que fue adquirida por la familia Trivulzio. Finalmente, fue donada al Museo Arqueológico de Milán, donde se conserva hasta hoy como una de sus mayores joyas.

El estado de la copa sorprende incluso a los expertos ya que, pese a su antigüedad, mantiene íntegra su estructura de vidrio calado, lo que la convierte en una reliquia excepcional. Actualmente, es exhibida como parte del patrimonio de la ciudad y se la coloca al mismo nivel que otros grandes tesoros de la Antigüedad clásica.