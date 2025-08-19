¿A tu gato le gusta la sandía? Esto es lo que tenés que saber antes, según expertos

¿Tu gato quiere probar esta fruta? Esto es lo que tenés que saber antes, según expertos.

Si tenés gatos, seguramente te pase que se sientan curiosos por probar algunos alimentos para humanos. Las frutas, con sus colores y aromas cautivantes, son un alimento que suele llamarles la atención a los gatos. Sin embargo, hay algo muy importante a tener en cuenta.

La sandía es una de ellas. Esta fruta refrescante es ideal para comer en primavera y verano, pero lo que muchos se preguntan es si los gatos pueden comerla. Según expertos, no es tóxica para ellos en pequeñas porciones, pero no se deben pasar por alto otros detalles.

"Los gatos no tienen un requerimiento mínimo diario de carbohidratos, y la sandía tiene un contenido bastante alto de carbohidratos", dice Theresa Entriken, consultora veterinaria en Leawood, Kansas, en diálogo con Daily Paws. En este sentido, la experta indica que no es un alimento que necesiten sí o sí en su dieta, pero que de todas formas, tampoco les hace daño.

Con respecto a su nutrición, los gatos dependen de nutrientes que solo se encuentran en productos animales. “La forma más simple y conveniente de cubrir los requerimientos nutricionales de un gato es proporcionarle una dieta completa y equilibrada formulada por un nutricionista veterinario certificado o por alguien con doctorado en nutrición animal", suma el Servicio de Nutrición Clínica para Pequeños Animales de la Universidad de Missouri. Esto significa que snacks como la sandía no son necesarios para su dieta diaria.

Entonces, ¿los gatos pueden comer sandía?

Si bien la sandía no se considera tóxica para los gatos sanos, si el tuyo tiene alguna condición de salud, como diabetes, es mejor evitarla ya que los azúcares simples que contiene se digieren y absorben fácilmente, dice Entriken.

"Los gatos deben considerarse individualmente,” explica el Servicio de Nutrición Clínica, “ya que algunos gatos pueden comer un alimento sin problemas, mientras que otros pueden vomitar, tener diarrea u otros síntomas adversos". La mejor forma de hacer esto es solo darle los nutrientes que necesitan realmente, y ofrecer snacks como la sandía solo ocasionalmente y con moderación.