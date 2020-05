La cantante Jimena Barón realizó un sketch en las redes sociales donde bromea que llama a Alberto Fernández para pedirle que habilite la visitas particulares con fines sexuales para las personas que están solteras.

"Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto, porque empecé con Fausto y ahora también hago con una española, hago todo el día gimnasia. Estoy brotada. Estoy brotada hasta las tetas, y en mi vida me broté las tetas. Es salud. Necesitamos, varios, un plan para poder coger los que estamos solos, los que estamos solteros... ¡Necesitamos coger!", comenta la artista, con un filtro que modifica su voz.

"Hay gente que por esto está tomando malas decisiones, que está mensajeando a sus ex, que se está haciendo budista, que quiere adoptar un perro. ¡No! ¡Quiere coger! Perdoname...", bromeó.

Aunque no se puede escuchar una respuesta, queda en claro que es por la negativa, luego de que Barón conteste: "No... no per... no, si inclus... está perfecto. No es prioridad. Seguiremos esperando, se entiende perfecto, Alberto. Gracias".