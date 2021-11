La insólita entrevista de Tenembaum con la vecina anti-k de Cristina Kirchner

La mujer contó que intentó ir a defender a Macri a Dolores, pero se le rompió el auto. Desopilante entrevista.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner, contó cómo es la convivencia en el edificio y que alquila habitaciones de su departamento para mejorar las finanzas de su casa. La mujer además narró que intentó ir a apoyar a Mauricio Macri a Dolores, pero se le rompió el auto cuando cruzaba el Obelisco.

"No soy kirchnerista, estoy en contra del populismo. A mí me parece que a la gente no le tenés que solucionar las cosas", afirmó Tezanos Pinto en una entrevista en Radio con Vos con Ernesto Tenembaum. En la nota le hicieron preguntas insólitas acerca de "filtraciones de agua", "encuentros inesperados en ascensores" y "reuniones de consorcio".

La mujer dijo que votó al candidato neoliberal Javier Milei y explicó que lo hizo porque apoya a "Victoria Villarruel en su lucha para entender que la historia es de todos".

El apoyo a Macri en Dolores

La vecina contó que intentó ir a Dolores para pedir por la justicia de Mauricio Macri, pero se le rompió el auto en el Obelisco. "Llevábamos viandas y todo, pero con las chicas tuvimos que empujar el auto. Justo cruzaba un piquete al Ministerio de Desarrollo Social y vimos la organización que tenían.

Ximena explicó que pertenece a la agrupación "Republicanos unidos", pero manifestó que no está a ningún lado de la grieta. "Fuí porque a mí me hicieron una causa por ruidos molestos", sugirió la mujer intentando explicar que la Justicia en muchos casos inician causas insólitas.

El alquiler del departamento y los problemas de convivencia

Tezanos Pinto contó que por problemas económicos alquiló algunas habitaciones de su casa mediante aplicaciones. Hace algunos años incluso alquilaba el departamento -ubicado en el sexto piso de la calle Juncal 2166-, pero dejó de hacerlo en su totalidad porque volvió a vivir ella.

"Cuando empezó la pandemia, yo me había ido. Yo alquilaba el departamento de forma temporaria, pero la convivencia con mi marido se complicó y tuve que volver", afirmó la mujer, quien además contó que tiene amigos kirchneristas con quienes discrepa acerca de las recetas económicas.

"Ella despierta una gran pasión en algunas personas y cuando salí del departamento vi muchachos con bombos, pero les pedí permiso y me dejaron pasar", dijo la vecino, quien además contó que nunca recibió ninguna represalia por haber colocado banderas en el balcón de su departamento.

La vecina no quiso revelar cuánto paga de expensas y terminó la entrevista discutiendo con Tenembaum acerca de las necesidades de las personas y las posibilidades del Estado de ayudarlas. "Si ella me acepta un gin tonic, yo la invito a mi casa", cerró.