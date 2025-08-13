Furor en las redes: aparecieron nuevas fotos de Cristina Kirchner de joven

Furor en las redes: aparecieron nuevas fotos de Cristina Kirchner joven.

Una famosa cuenta de X sorprendió al publicar fotos inéditas de Cristina Kirchner de joven. Se trata de 3 imágenes que datan de algunos años atrás y no tardaron en viralizarse en la plataforma digital.

Precisamente, las imágenes fueron difundidas por la cuenta de X Cristina Kirchner Archivo que publica fotos de la expresidenta casi a diario. En esta ocasión, subió algunas fotos de la juventud de la famosa referente política y generó furor, ya que muchos internautas nunca habían visto estas imágenes en particular.

Al juzgar por el look de Cristina en las foros, parecen tratarse de fotos de la época en la que fue diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, durante 1997 y 2001. Sin embargo, no hay precisiones ya que la cuenta se limita a subir fotos sin ninguna descripción.

Las encuestas sobre CFK: cómo sigue la imagen de la expresidenta

La misma empresa que pronosticó el triunfo de Javier Milei en 2023 a través de encuestas, publicó un nuevo informe en donde reveló que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no vio afectada su imagen e incluso la aumentó un 6% tras empezar a cumplir su condena de prisión domiciliaria.

Precisamente, la imagen positiva subió del 33% al 39% según una encuesta de Atlas Intel y Bloomberg. El sondeo se realizó en junio, el mes en que la Corte Suprema confirmó su pena de seis años e inhabilitación perpetua. En paralelo, su imagen negativa cayó del 62% al 56%, mientras que el porcentaje de personas que respondían “no sé” se redujo al 5%. Estos ajustes muestran una mejor percepción pública pese al contexto adverso.

El mismo estudio también evaluó la percepción sobre el contexto económico: el 74% calificó como “mala” la situación del mercado laboral, y el 67% opinó igual sobre la economía general. La valoración del gobierno actual también fue mayoritariamente negativa, con una clara tendencia crítica por parte del electorado.