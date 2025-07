Se vendió una famosa marca de bebidas alcoholicas y hay sorpresa en Argentina

La marca famosa que anunció que cambiará para siempre.

Una de las marcas más famosas de bebidas alcohólicas anunció un importantísimo cambio de cara a su futuro y la sorpresa que provocó en los consumidores no se hizo esperar. El nuevo rumbo de Cinzano, la segunda marca más consumida en el mundo en el 2024.

La noticia que sacudió a todos tiene al grupo empresario italiano Campari en el centro de la escena, ya que vendió la marca de vermut y vinos espumosos Cinzano, primera marca más consumida en la Argentina, por el valor de 100 millones de euros e incluyó además a la grappa Frattina.

El comprador fue Caffo Group 1915, una compañía familiar centenaria que empezó a operar en Calabria y se especializa en la producción y venta de destilados, llegando a producir el licor número uno en ventas en Italia. La noticia marca un antes y un después en la historia de Cinzano, una marca siempre presente en la mesa de los argentinos. Y un dato no menor es que el grupo empresarial Caffo no está presente en Argentina, aunque algunas de sus bebidas se consiguen en Mercado Libre o en algunas vinerías selectas, aunque no es sencillo llegar a los productos.

Campari compró Cinzano en 1999, que fue fundada en 1757, y hasta su venta operaba en su planta de Capilla del Señor. Allí también se elaboraba Campari, Apperol, Cynar y Skyy, que quedaron fuera de la venta.

Qué va a pasar con Cinzano en Argentina

Sobre el futuro de Cinzano en Argentina todavía no hay información clara y al respecto, según declaraciones extraídas de Clarín, desde las oficinas centrales de la planta de Italia remarcaron: “Consideramos prematuro abordar estos temas. No estamos en condiciones de brindar información adicional en esta instancia”.