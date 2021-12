Terrible pelea entre Graña y Yamil Santoro: "Háganse cargo"

El periodista le reprochó no hacerse cargo de la crisis del 2001 desatada por el neoliberalismo.

El periodista Rolando Graña mantuvo un fuerte cruce con el dirigente macrista Yamil Santoro, a quien le recordó que el neoliberalismo que defiende llevó a la Argentina a la crisis del 2001.

Todo comenzó cuando Graña le preguntó por qué se oponían al despido de los trabajadores que no quisieran darse la vacuna contra el Covid, como un mecanismo para estimular la inmunización. "Ustedes los liberales que quieren restringir los derechos laborales, por qué ahora...", dijo Graña que fue interrumpido.

Santoro se defendió y lanzó una crítica al editorial que el periodista había hecho antes: "Dijiste muchas cosas inexactas sobre los liberales y los neoliberales. Mezclaste la ultraderecha con los liberales que son de centro", acusó.

"Yo leo los diarios y el mix hoy es ultraliberal en lo económico y autoritario en lo político. A mí no me consideres una persona que no lee los diarios. No me vas a llevar a una discusión esquemática", cruzó Graña.

El periodista luego le reprochó que sea parte del partido de Ricardo López Murphy, quien fue ministro de Economía de la alianza en el 2001 y que impulsó un fenomenal recorte del gasto público limitando incluso las partidas de la educación.

"Por eso se tuvo que ir, quería recortar la plata de la educación pública. Eso eran los liberales en el 2001. Yo soy producto de la universidad pública, yo hubiera tenido que ir a pagar como Chile. No escondan las cosas que hicieron porque las van a volver a hacer", señaló Graña.

Santoro reconoció que López Murphy debió dejar el gobierno porque no estaban de acuerdo con el plan de recorte de presupuesto que buscaba imponer. "No vienen de un repollo ustedes, vienen del 2001", le recordó.