El lob en capas, el corte noventoso que vuelve con fuerza en 2026

Las capas estratégicas controlan el volumen o dan cuerpo según tu tipo de cabello.

El corte lob, una versión más larga del clásico bob que llega hasta la mandíbula, se renovó para la temporada 2026 con un giro que lo hace más versátil: el lob en capas. Esta variante extiende el largo hasta los hombros o un poco más, facilitando su adaptación a diferentes estilos y texturas de cabello.

Este look, que fue furor en los años 90, regresó con un aire más relajado y natural, adoptado por celebridades como Selena Gomez, que lo modernizaron para que encaje con las tendencias actuales. En su época dorada, íconos como Jennifer Aniston y Sandra Bullock también lo lucieron para marcar estilo y tendencia.

La clave del lob en capas está en su capacidad de favorecer a distintos tipos de rostro y cabello. Las capas estratégicamente ubicadas ayudan a controlar el volumen en melenas abundantes o a darle cuerpo a cabellos más finos. Además, las puntas desmechadas aportan ligereza sin sacrificar la forma, logrando un efecto con movimiento y estilo único.

Este corte funciona para todo tipo de pelo, aunque es importante tener en cuenta algunos consejos según la textura. En cabellos lisos, las capas agregan movimiento y evitan que el peinado luzca rígido. En melenas onduladas, realzan la textura natural y aportan ese aire 'messy' tan en boga. Para quienes tienen rizos marcados, lo ideal es optar por capas más largas y espaciadas para controlar el frizz y evitar que el volumen se descontrole.

Sin dudas, el lob en capas se posiciona como la estrella de la temporada 2026, combinando la nostalgia de los 90 con la frescura y funcionalidad que buscan quienes quieren un look actual y adaptable a su rutina.

Combina la nostalgia de los 90 con la funcionalidad que buscás hoy.

Es un corte que vos podés adaptar a tu textura, ya sea lisa o rizada.

La receta del aceite de palta casero para nutrir y cuidar el cabello

Cuando el cabello se ve opaco, áspero o con frizz, muchas veces la solución no está en sumar productos industriales, sino en volver a ingredientes naturales que realmente funcionan. El aceite de palta es uno de esos aliados simples y efectivos: nutre en profundidad, repara la fibra capilar y ayuda a devolverle al pelo el brillo y la suavidad perdidos. Además, puede prepararse en casa de manera sencilla y sin conservantes.

Cómo se prepara el aceite de palta casero

Para preparar aceite de palta casero se necesitan solo dos paltas maduras y un frasco de vidrio limpio. De manera opcional, se pueden sumar unas gotas de aceite de coco u oliva para potenciar el resultado. El primer paso es pelar las paltas, retirar el carozo y cortar la pulpa en trozos pequeños. Luego, esos trozos se colocan en una sartén a fuego muy bajo, o en el horno a temperatura mínima, con el objetivo de eliminar la humedad sin llegar a dorarlos. Es importante revolver de vez en cuando hasta que la pulpa se vea más oscura y seca.

Una vez logrado ese punto, la palta se aplasta o procesa y se vuelve a llevar a fuego bajo durante unos minutos, hasta que comience a liberar su aceite natural. Finalmente, se cuela la preparación con un colador fino o lienzo y se vuelca el aceite obtenido en un frasco de vidrio. Tras dejarlo enfriar, se recomienda conservarlo en un lugar fresco y oscuro para mantener sus propiedades.

El aceite de palta puede usarse de distintas formas según las necesidades del cabello. Como baño de aceite, se aplica de medios a puntas y se deja actuar entre 20 y 40 minutos antes de lavar. También puede utilizarse como mascarilla nocturna en cabellos muy secos, aplicando poca cantidad y lavando al día siguiente. Para sellar puntas, bastan apenas unas gotas sobre el pelo seco o húmedo. Usado una o dos veces por semana, este aceite natural se convierte en un tratamiento simple, accesible y efectivo para recuperar la salud del cabello.