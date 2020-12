Jonatan Viale realizó un nuevo editorial para su programa, Realidad Aumentada, por A24. En esta ocasión, volviendo a mostrarse muy crítico con el Gobierno de Alberto Fernández, apuntó al manejo de la pandemia por coronavirus y a las vacunas relacionadas con el fin de un año interminable y duro para todo el mundo. "El mundo ya comenzó a vacunarse contra el coronavirus y Argentina, como era previsible, nada sobre un mar de dudas. Hace poco más de un mes, el Presidente dijo que 'sobre finales de diciembre', 10 millones de argentinos iban a ser vacunados con la vacuna rusa. Sin embargo, con el correr de los días esto no se cumplió". No obstante, el mandatario no dijo eso, sino que en enero iba a comenzar la vacunación para 10 millones de personas.

Al mismo tiempo apuntó contra la vacuna rusa, a la que ya criticó en otras oportunidades: "Cuando todo parecía encaminarse, esta mañana apareció el presidente ruso, Vladimir Putin y dijo que los especialistas, por ahora, recomiendan que los mayores de 60 años no deben vacunarse con la Sputnik V. La vacuna solo fue aprobada para: población entre 18 y 60 años, sin enfermedades crónicas y para quienes no estén embarazadas o amamantando". Y agregó: "Lo curioso es que el otro día, el mismo Presidente había dicho que iba a ser el primer argentino en darse la vacuna rusa para generar confianza. Esto va más allá de lo ideológico, es una cuestión sanitaria, científica y empírica".

Refiriéndose específicamente a la Sputnik V, dijo: "Lo interesante es que la desconfianza no se da solo en occidente, sino también en Rusia. En los años de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética disputaron la carrera espacial: la lucha por llegar primero a la Luna. Hoy, en tiempos de pandemia, la carrera es otra". Y se preguntó: "¿Le sirve a Argentina quedar en medio de esta disputa geopolítica?".

Al mismo tiempo, el conductor ultramacrista volvió a apuntar contra el gobierno nacional: "Nos gastamos millones en un observatorio de medios (NODIO), en las PASO, en crear nuevos Juzgados Federales para satisfacer el capricho de una persona, pero ¿no vamos a invertir en la mejor vacuna posible? Tenemos un grave problema de prioridades". Y sentenció: "El problema fue que el Presidente dijo todo al revés, y ahora aparece Putin y dice que la vacuna no puede darse a mayores de 60. En el medio, se demoró la vacuna de Oxford que se iba a producir en un laboratorio argentino y se tensó la relación del Gobierno con Pfizer. Demasiados contratiempos para un tema muy delicado. No se puede mentir, ni jugar con la vacuna en medio de una pandemia. Un límite tiene que haber".