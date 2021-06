Karina Gao reveló un estremecedor mensaje para sus hijos: "Les pedí perdón"

Karina Gao debió un complejo caso de coronavirus mientras estaba embarazada. Ya recuperada, la cocinera volvió a Flor de equipo y dio detalles de que temió morir y de cómo se preparó en caso de que sucediera un desenlace fatal.

Karina Gao finalmente volvió a Flor de equipo después de haberse contagiado de coronavirus en febrero pasado y terminar inducida al coma. La reconocida cocinera debió atravesar la enfermedad mientras cursaba su embarazo y su caso particular conmocionó al medio televisivo y al país entero. Ya recuperada del COVID-19 y luego de haber dado a luz a Teo, Gao reconoció que temió por su vida y grabó un video para que vieran sus hijos en caso de no sobrevivir. "Les pedí perdón por no poderlos acompañar en la vida", reveló la cocinera.

En febrero pasado informaron que Karina Gao iba a ausentarse de Flor de equipo debido a que se había contagiado de coronavirus. Debido a su embarazo y al frágil estado de salud que atravesaba, la cocinera fue inducida a un coma para luchar contra el COVID-19. Lentamente, Gao pudo recuperarse y también parir sin complicaciones a Teo, su tercer hijo. En diálogo con Flor de equipo, Karina Gao repasó cómo vivió su enfermedad, su temor a morir y cuán difícil fue atravesar esa situación.

"A los chicos les grabé un video en el que les pedí perdón por no poderlos acompañar en la vida", reveló la reconocida cocinera a sus compañeros del ciclo conducido por Flor Peña, que se mostraron muy emocionados por volver a tener a Gao en el estudio. "Esa es la parte que me molestaba, en un momento dije ‘bueno les grabo un video para cada situación’ pero yo estaba con todos los tubos y no era tampoco muy fácil. No pude volver a ver los videos", sumó la chef, que también reveló que le había pedido a su esposo que en caso de no sobrevivir, se volviera a casar.

Karina Gao también explicó las dificultades que atravesó durante el proceso de recuperación: "Me costó volver a cocinar porque el músculo se atrofió, entonces no tenía fuerza, no podía pararme". "De hecho los primeros días se me caía el celular encima porque no tenía fuerza. La voz también, recién ahora puedo hablar bien", agregó Gao. La cocinera aprovechó para agradecerle tanto a sus compañeros como a los seguidores por acompañarla en todo momento. "Me siento muy afortunada porque todo el amor y el cariño de la gente te llena", aseguró emocionada.

Pero la emoción no corrió solo por cuenta de la cocinera sino también de sus compañeros de Flor de equipo. "Qué emoción tenerte acá. Este virus no deja que nos abracemos, pero te daría un abrazo enorme. No sabés la alegría que tenemos, todo este equipo rezó por vos, queríamos tenerte de vuelta", reveló la conductora Florencia Peña antes de quebrar en llanto por las imágenes que compartieron en el ciclo del parto de Teo, el tercer hijo de Gao.