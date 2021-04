"Joni" volvió a emocionarse en vivo al recordar a su padre.

Durante el pase de este lunes en el canal de La Nación, Jonatan Viale le reveló a Eduardo Feinmann cómo fueron las últimas horas con vida de su padre Mauro con lujo de detalles. De hecho, contó que "fueron las enfermeras a su casa el viernes a la noche pero las sacó cag... Él era muy bravo. Me dijeron por mensaje que tenía 39 de fiebre pero no quería internarse".

"Yo fui el sábado a la mañana porque estaba saturando muy bajo, a 89 o 90 (lo normal es entre 95 y 100)", amplió el comunicador. "Y le digo ´o te internás o no ves más a tus nietos´. Era mentira, pero era una amenaza para que lo hiciera". Además, describió la situación que ocurrió unos minutos más tarde: "Mi hermana estaba llorando, pero no había manera. Después pusimos el altavoz con la Jefa de terapias intensivas del Sanatorio Los Arcos, que le dijo ´si usted no se interna, no le va a llegar oxígeno al cerebro y puede tener un paro ahora mismo´. Ahí le cambió la cara, le cayó la ficha".

"Joni" Viale aseguró que en cuanto a lo físico "ya no era mi papá. Era otra cosa, estaba tomado por esa m..., estaba muy débil y tenía mucho miedo". Sin embargo, aclaró que "logramos meterlo en la ambulancia, entró a la terapia Intensiva y esa fue la última vez que lo vi". "Alexis, mi cuñado, me dijo que el miércoles y el jueves lo veía muy cansado, el viernes fue a hacer el programa y se agarraba de las paredes, literal", profundizó.

"En la terapia empezó a mejorar y el domingo lo pasaron a una sala común", destacó el hijo de Mauro, aunque resaltó que "igual, la tomografía no había dado bien". "Él estaba bien, respondía lo mensajes con su voz... Y después no sé que pasó. A las 17 del domingo me mandó su último mensaje, me dijo 'es difícil pa', como me decía siempre", expresó el periodista.

"Me llamaron de la clínica y me dijeron que había entrado en un paro de golpe. Estaba saturando bien y de la nada tuvo una muerte súbita, le hicieron las maniobras de reanimación por 30 minutos pero no pudieron salvarlo", sentenció.

La trayectoria de de Mauro Viale en la TV argentina

Comenzó en la década de 1970 desde el ámbito deportivo como relator de los partidos de la Primera División y de la Selección Nacional para Canal 7, luego llamado ATC. Más tarde, brilló en todas las señales de aire y en algunos programas puntuales, como por ejemplo Mediodía con Mauro, Implacables, Indomables, Fiebre de Mauro por la noche, Historias impactantes, Polémica en el Bar y Más que noticias.