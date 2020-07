Flor Vigna rompió el silencio después del contagio de Andy Kusnetzoff y habló de la actitud del conductor

La actriz Florencia Vigna habló por primera vez luego de que Andy Kusnetzoff confirmara que dio positivo de coronavirus y se refirió a la actitud del conductor durante la última grabación de PH, Podemos Hablar.

La ex Combate fue una de las invitadas al ciclo de Andy, que se grabó pocos días antes de que el conductor sintiera los síntomas y se realizara un hisopado, por lo tanto se encuentra en riesgo de haberse contagiado. La joven excampeona del Bailando envió un audio al periodista Guido Zaffora, quien dio a conocer el testimonio en Intrusos.

"Me llamó la producción, me contaron todo y me dijeron que en caso de sentir algún síntoma me tengo que hacer un hisopado, que en este momento porque como estoy asintomática daría negativo y por ahí hay que hacerlo de nuevo", comentó Vigna. La actriz compartió la emisión con Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis.

En cuanto a los recaudos tomados en el programa para evitar la circulación del virus, Vigna señaló que desde la producción "fueron súper cuidadosos en la previa, el durante y el después". "Andy siempre estuvo a la distancia social con nosotros, esperemos que esté bien", resaltó además.

Asimismo, Zaffora agregó que la actriz también le comentó que Kusnetzoff fue responsable al momento de enterarse de su contagio y se comunicó con los cuatro invitados y la producción del programa para alertarlos.