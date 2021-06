Escándalo en Córdoba por el COVID: hubo un show sin protocolos y el bar será clausurado

Damián Córdoba, uno de los referentes de la música popular de la provincia, cantó y el público no cumplió las restricciones correspondientes, por lo que el lugar tendrá una dura sanción. Hubo "trencito" sin los barbijos ni la distancia social.

Una vez más, Córdoba fue la protagonista de un escándalo en plena pandemia de coronavirus porque uno de sus lugares no cumplió con los protocolos correspondientes. En esta oportunidad ocurrió en la capital, más precisamente durante un show de Damián Córdoba en Visionaire Ruin Bar (Avenida Ambrosio Olmos 530).

Esta fiesta clandestina ocurrió en pleno colapso sanitario en esa provincia, que registra en este junio un récord de contagios, de muertes y de ocupación de camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva). En el video que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas se puede ver a quienes asistieron a ese sitio haciendo el habitual "trencito" mientras sonaba la música, sin la distancia social ni los barbijos correspondientes.

Por lo tanto, el bar será clausurado, aunque todavía no trascendieron muchos más detalles al respecto. Todo comenzó cuando algunos vecinos le avisaron a la Policía de Córdoba, que notificó de inmediato a la Municipalidad. “Concurrimos al lugar e hicimos el acta por violación del artículo 81 bis del Código de Convivencia. Había mesas con más de cuatro personas, falta de distanciamiento... Cuando llegamos, ya no estaba Damián Córdoba”, reveló Julio Suárez, el titular de la Dirección de Espectáculos Públicos municipal, en declaraciones a El Doce.

Las restricciones que impuso el gobernador Juan Schiaretti determinan entre otras cuestiones que tanto los bares como los restaurantes pueden abrir solamente con las mesas al aire libre, ocupadas por no más de cuatro individuos, y además están prohibidos los espectáculos en vivo.

El coronavirus en Córdoba

Desde el primer caso de COVID en la provincia el 1° de abril de 2020, hubo en total más de 360 mil casos positivos y 4332 muertos, aunque no existen datos oficiales con respecto a los recuperados. No obstante, desde el 10 de mayo de 2021, los contagios no paran de subir y en el gráfico se puede observar cómo claramente esta provincia se encuentra en el peor momento de la pandemia.