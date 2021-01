Belén Francese confundió los síntomas de embarazo con coronavirus

Belén Francese está atravesando por un embarazo hace cuatro meses. La noticia fue confirmada el 28 de diciembre del año pasado, y la modelo se mostró muy emocionada por tener su primer hijo junto al empresario Fabián Lencinas. En las últimas horas, reveló que al momento de hacerse el test le costó reconocer que estaba embarazada y que ella estaba convencida de que no era un embarazo, sino que tenía coronavirus.

"Cuando supe que estaba embarazada, quedé en shock porque me sentía rara y creí que tenía Covid", admitió Francese, en Hay que ver (Canal 9) y contó que se hizo varios test para confirmar que el resultado era positivo.

"Había un asado en casa pero igual me hice un test y dio positivo. Como no estaba segura del todo le escribí a mi ginecóloga. Me dijo que me hiciera otro test. Esta segunda vez no quise ver el resultado, y lo dejé escondido en el baño", recordó la modelo sobre su primera impresión al enterarse que iba a tener un bebé.

"No le dije nada a Fabián porque no me animaba. ¡Fue muy fuerte! No caí por tres días", siguió diciendo Francese. Esa noche tuvo insomnio y lo despertó a su marido para decirle que creía que tenía coronavirus, pero que se había hecho un test de embarazo y le había dado positivo. "Ahí se despertó, le conté que había un segundo test en el baño y fue a buscarlo. Cuando vio que también dio positivo, se puso a llorar", rememoró Francese.

Pero ella seguía en dudas, por lo que decidió hacerse un análisis de sangre para confirmar, por tercera vez, que estaba embarazada. "Me hice como cuatro análisis para estar segura"; admitió Francese y afirmó: "Estaba en shock y eso no me dejaba entender hasta que la ginecóloga me dijo: '¿qué parte no entendés? Estás recontra embarazada'".

En las últimas horas, Belén Francese confirmó que su hijo será varón, pero que aún no definieron el nombre. "Sí sé que va a tener dos nombres y que el segundo va a ser bíblico, por protección y porque es un clásico en la familia. Somos muy creyentes. De chiquita quería ser monja. En la familia hay cuatro monjas y tres sacerdotes", reconoció.