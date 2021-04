La Ciudad de Buenos Aires volvió a cancelar una cantidad de turnos de personas mayores que se tenían que vacunar con la segunda dosis de la vacuna de coronavirus en el centro vacunatorio de San Lorenzo. Ahora, el conductor Gustavo Baabour contó en vivo que su abuela tenía turno para este miércoles para vacunarse, pero le reprogramaron, pero sin fecha.

En el noticiero del mediodía, el periodista mostró el mensaje que le había enviado el Gobierno porteño a su abuela a través de la aplicación con la suspensión del turno. "Ella tenía turno para vacunarse en el Centro Islámico en Palermo. Le avisaron que le habían cancelado, pero no le dieron fecha", relató Baabour.

Según detalló, a la mujer se le tenía que aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. "Ella está ahora desilusionada, porque piensa que con la segunda dosis... se siente más libre de ver sus nietos e hijos", manifestó.

Durante la mañana del miércoles, en el centro de vacunación que se encuentra en Boedo se registraron casos de personas de la tercera edad que se presentaron para vacunarse y que le dijeron que allí no estaban vacunando. Según explicaron desde el Ministerio de Salud porteño a El Destape, lo que sucedió fue que "un grupo de personas se acercaron creyendo que tenían el turno para la segunda dosis de Covishield, pero todavía no se está aplicando la segunda dosis, y se le avisó a esas personas, pero no lo vieron".

A las personas a las que se les canceló el turno, no fueron programados para otra fecha, ya que, se espera la llegada de nuevas vacunas. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quirós, indicó que hasta el viernes hay turnos dados para vacunarse por las dosis que restan.