Daniel Casalnovo pidió a sus seguidores que oren por su madre

Los médicos de todo el país se encargan constantemente de aclarar que aún con la llegada de las vacunas, la pandemia no terminó. Los casos de contagios continúan aumentando y, lamentablemente, muchos son muy graves. Así lo está viviendo el reconocido diseñador argentino Daniel Casalnovo, que lleva una semana internado en el Sanatorio Los Arcos, y se mostró muy preocupado por la salud de su madre.

Lucila Landriel, la mamá de Casalnovo, según contó el mismo diseñador en un video en sus redes sociales, se encuentra internada en terapia intensiva y con respirador artificial. Por el mismo medio, el diseñador de los famosos hace una semana le contaba a sus amigos y seguidores que se encontraba internado y pasándola bastante mal, debido al Covid-19.

En esta ocasión, Casalnovo grabó un video en el que cuenta, agitado y con dificultad, que en la semana que lleva internado su situación no mejoró pero que eso no importa. El diseñador centró su mensaje en pedirle a sus seguidores, y a todo aquel que lo vea, "un favor grande". Pidió que todos los que puedan, oren por ella: "la fe mueve montañas y ustedes pueden".

Visiblemente conmovido y preocupado, Casalnovo contó que su madre, con quien siempre se mostró muy apegado, estaba internada en el Hospital Español sufriendo por el coronavirus. "Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante", pidió el diseñador, a la vez que solicitaba "una oración por ella".

Por último, el diseñador habló de la difícil situación por la que está atravesando mientras intentaba secarse las lágrimas de sus ojos: "Por mí no se hagan problema. Me duele todo. A mi no me interesa seguir de esta manera". Casalnovo dio positivo en el test de PCR al volver de un viaje laboral por la costa atlántica. Empezó a sentir dolor en el cuerpo y pérdida del gusto y el olfato, estado que se complicó debido a una arritmia cardíaca y un cuadro de neumonía, que lo llevaron a internarse.

El 2020 había sido un año difícil para el diseñador. Las sucesivas reaperturas y habilitación de eventos parecían hacer que su trabajo repuntaría pero el comienzo del 2021 lo encontró con este contagio y el de su madre. La ausencia de grandes eventos durante el 2020 para los que Casalnovo vestía a las estrellas locales obligaron al diseñador a empezar a realizar trabajos para el día a día para no tener que parar la producción y cerrar sus locales.