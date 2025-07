Cómo pedir una taza de café en un bar.

Así como hay una seña universal con la que los clientes le indican al mozo que necesitan de la cuenta porque deben marcharse del bar, también hay una que sirve para comunicar que se pretende un café. Dependiendo del gesto, es probable que la bebida pueda presentar ciertas modificaciones. Es por ello que es necesario conocerlas para hacer el pedido correcto.

Tanto los bares como los restaurantes disponen de un sistema de comunicación que permite expresar lo que se necesita sobre la mesa. Esto es producto de que puede haber momentos del día en los que la gran cantidad de personas genera que la atención disponga de cierta complicación y comunicarse sea toda una verdadera odisea. Es por ello que muchas veces se recurre a gestos para hacer un pedido. También sirven como forma de anticipación cuando alguien ya sabe lo que quiere.

Cómo pedir una taza de café en un bar.

"Vi el cafecito prendido con todos adentro y les hice señas de sí me podían hacer un café antes de entrar al laburo y me dijeron que no porque faltaban 10 minutos para abrir. Esto me pasa por esperar camaradería de un café de especialidad en Palermo", expresó Cintiarella, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Su comentario generó un interesante debate en las redes sociales. Aunque varios destacaron la actitud de los trabajadores de no ofrecer el servicio por fuera del horario de atención al público.

"Como trabajadora de gastronomía, detesto a quienes vienen antes de la hora de apertura y a quienes se quedan después de la hora de cierre", expresó una mujer. "Si te atiende menos 10, mañana vas a querer que te atiendan 15 minutos antes de abrir. Es un café no te están vendiendo insulina", agregó un hombre. Mientras que una tercera persona hizo foco en la diferencia que hay con otro tipo de lugares. "Eso en el viejo café de barrio no te pasaba", señaló.

¿Qué señas se hacen para pedir un café?

En lo que respecta a las señas que una persona debe considerar para pedir un café y que esta sea comprendida por el mozo es necesario hacer uso de una mano. Alcanza con una serie de gestos determinados con el fin de que se comprenda que la infusión llegue sola o con algún agregado.

Forma de C: poner la mano imitando la letra con el fin de pedir un café chico.

Este gesto es el más repetido de todos porque es casi universal, y el personal del establecimiento entiende que debe servir una pequeña taza. Lo mismo sucede con el movimiento de muñeca para pedir la cuenta sobre lo que se acaba de consumir. Solo alcanza con alzar la mano y realizar un pequeño dibujo en el aire.