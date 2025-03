Tiene más proteína que el pollo y apto vegetariano: la poderosa legumbre que deberías sumar a tu dieta.

El consumo de proteínas es fundamental para un desarrollo muscular óptimo y es importante consumirlas a través del alimento a diario. Generalmente, se suelen incorporar a partir de las carnes, pero hay otras comidas, una en particular que tiene más proteína que el pollo, que son aptas para veganos y vegetarianos.

​​La legumbres son un super alimento, ya que no solo son una gran fuente de proteína, sino también de otros nutrientes como vitaminas y minerales. Entre la amplia variedad de legumbres que existen, hay una en particular que es muy popular en China y que tiene más aporte de proteína que el pollo, por eso es recomendable para sumar a la dieta de veganos, vegetarianos o personas que por otros motivos no consumen carne.

​​

​​Se trata de los porotos de soja, una de las legumbres más populares en Asia. Debido a su alto contenido proteína, es ideal para sumar en la dieta diaria y tener el consumo necesario de este nutriente fundamental. Este alimento se consume en China desde hace más de 5.000 años y se destaca como una legumbre con innumerables beneficios para la salud: proporciona una fuente significativa de lípidos insaturados y fibra, además de su alto contenido proteico.

Precisamente, los porotos de soja está compuesta por 8 aminoácidos que facilitan su absorción en el cuerpo humano y en su nivel de proteínas llegan a 0,91 casi llegando a lo mismo que la carne de vaca, que llega a 0,92. Por este motivo, son una opción ideal para incorporar a la dieta diaria, ya sea para personas que no consumen carne o bien, para aquellos que quieran variar el tipo de alimentos proteicos que suman a sus platillos.

​​​​​​​​

El secreto de los japoneses para tener buena memoria: el superalimento que comen a diario

Existe otro superalimento que es muy popular en Asia, pero en este caso todos los japoneses consumen a diario que es capaz de proteger el cerebro, mejorar la memoria y prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es sabido que la alimentación es uno de los pilares básicos para el funcionamiento correcto del cerebro y para prolongar la vida, pero muy pocas personas saben cómo tener una alimentación balanceada, rica en nutrientes beneficiosos.

Los japoneses son conocidos por mantener una alimentación saludable que les permite una gran calidad de vida. Muchos estudios científicos demostraron que hay alimentos japoneses muy beneficiosos para la memoria. Uno de ellos son las pasas, que pueden mejorar el rendimiento cognitivo en personas mayores de 70 años. Un ejemplo de pasas podrían ser las ciruelas pasas, aunque hay muchas que se pueden conseguir en dietéticas.

​​​​​​​​​

Un estudio realizado por la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Salamanca (APISAL), la Universidad de Salamanca (USAL) y el Hospital Universitario de Salamanca, publicado por la revista Nutrients, comprobó que las pasas mejoran la memoria hasta un 10% debido a que son ricas en polifenoles, un compuesto rico en antioxidantes. Por esta razón, se recomienda consumir un puñado de pasas al día.